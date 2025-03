«Un posto sicuro in ogni luogo», la campagna in sostegno delle vittime di violenza

L’Asst Papa Giovanni XXIII lancia «Un posto sicuro in ogni luogo», la nuova campagna di comunicazione pensata per intercettare chi è vittima di violenza e aiutarlo a trovare, appunto, «un posto sicuro» in cui ricevere ascolto, supporto, aiuto e, se necessario, cure specialistiche. Un progetto finanziato con il contributo di Regione Lombardia e realizzata da Studiomeme.

La campagna

Il «posto sicuro» a cui si fa riferimento e a cui è possibile rivolgersi può essere l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, così come quello di San Giovanni Bianco, la Casa di comunità di Borgo Palazzo, Zogno, Villa d’Almè e Strozza, il Consultorio familiare di Bergamo e di Villa d’Almè e gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta di Bergamo, dell’hinterland, della Valle Brembana e della Valle Imagna. In questi luoghi, uomini, donne e bambini vittime di violenza potranno trovare personale preparato ad ascoltare il loro vissuto e aiutarli a trovare una via d’uscita da minacce, soprusi, paure.

Più di uno slogan

Il messaggio secondario «Hai bisogno? Noi ci siamo» non è solo una frase, ma un manifesto di valori: immediatezza, vicinanza, accoglienza e sostegno. Inserito come elemento visivo in ogni contesto, fisico o digitale, lo slogan è il simbolo di un servizio che può fare la differenza nella vita delle persone. La campagna troverà spazio sugli autobus di Atb, sulle pagine Facebook e Instagram dell’azienda e in tutte le sedi dell’Asst Papa Giovanni XXIII.

Antonella Flauto di Studiomeme spiega l’idea grafica del progetto: «Partendo dall’elemento grafico dei post-it, simbolo di quelle piccole note che non vorremmo dimenticare, abbiamo cercato una comunicazione inclusiva e interculturale, perché la violenza domestica colpisce persone di ogni provenienza e ceto sociale. Con un linguaggio semplice, chiaro e disponibile in più lingue abbiamo assecondato la necessità di raggiungere efficacemente tutte le vittime di violenza, in particolare di quella domestica, che è quella più nascosta e più difficile da far emergere, trasmettendo un messaggio di accoglienza e protezione. È un tema che ci sta molto a cuore e siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo».