«Una vita di lavoro»: addio alla fondatrice di Foto Skandia

Il mondo del commercio perde il sorriso di Ornella Arrigoni, mancata a 90 anni dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro. Nel lontano 1957 ha fondato con il marito Nicola Viscardi il negozio Foto Skandia a Boccaleone. La fotografia è sempre stata una grande passione per la coppia che si è conosciuta in Svezia nel 1955: un grande amore sbocciato nel matrimonio dopo soli sei mesi. Nei primi anni tra le attività c’erano i servizi fotografici durante matrimoni e cerimonie, ma la coppia si è sempre tenuta al passo con i tempi, tanto che dagli anni Settanta si è aggiunta la parte di ottica, con l’ingresso della seconda generazione in azienda. L’attività storica si è trasferita prima in via Piatti e poi in via Borgo Palazzo.