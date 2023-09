Un’altra maxi rissa al Luna Park, identificati alcuni giovani

E nemmeno l’intervento dei vigilantes è riuscito a far calmare gli animi, tanto che è stato necessario chiamare il 112. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno inviato sul posto due volanti della questura. Nel fuggi fuggi generale, alcuni dei presunti responsabili dei disordini sarebbero però stati identificati. Ci sarebbe un filmato, girato da un passante durante le fasi più concitate, che potrebbe essere molto utile agli agenti per ricostruire i fatti e le condotte, ma ieri sera era tutto ancora in corso di ricostruzione.

«Appena ho visto tutto quel parapiglia sono rientrato nel mio stand con i miei familiari – ha raccontato uno degli operatori –. Ho visto famiglie andarsene impaurite, per noi è un vero disastro, non ci sentiamo più sicuri e più capitano questi episodi meno famiglie si vedono da queste parti. Eppure noi lavoriamo soprattutto per le famiglie. Siamo penalizzati. Qui serve un presidio fisso di polizia che ancora non abbiamo visto».