UniBg compie 55 anni: un ateneo sempre più «glocal» con qualche spina nel fianco - Le foto

Il saluto di Metsola

Ad aprire la cerimonia un videomessaggio della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, a rafforzare la veste internazionale dell’ateneo orobico. Metsola ricorda «la fierezza» dimostrata da Bergamo durante la pandemia. «La vostra città è stata simbolo europeo di solidarietà, forza e rinascita», dice. E invita i bergamaschi, e i giovani in particolare, ad andare alle urne il 9 giugno, per eleggere un nuovo Parlamento europeo. «L’Europa non è un’entità lontana e sopravviverà solo se lotteremo per lei, se saremo capaci di attuare le riforme e reinventare il nostro progetto».

Un pensiero per Giulia

Un pensiero va a Giulia Cecchettin e alla sua morte assurda, per mano dell’ex fidanzato. La ricordano la presidente del Parlamento europeo e il rettore Sergio Cavalieri («anche le università dovranno fare la loro parte perché fatti come questo non accadano più»). «La relazione tra il nostro ateneo, la città e il territorio è vitale – sottolinea il rettore Cavalieri – . Se cresce UniBg cresce anche il territorio, per questo stiamo pensando ad avviare presìdi di ricerca in alcune realtà territoriali con l’intento di aprirci a un dialogo costruttivo». Oggi UniBg, raggiunti i 22mila iscritti, deve puntare su una crescita qualitativa. Cavalieri ha citato i nuovi corsi di laurea, i progetti avviati, le infrastrutture realizzate e i cantieri pronti a partire. Con una spina nel fianco, la riqualificazione delle ex caserme Colleoni e Montelungo ancora al palo. «Un ritardo che penalizza noi e il sistema Bergamo nel suo insieme, dobbiamo arrivare a sbloccare l’operazione, non c’è più tempo da perdere».