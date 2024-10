Università, anziani e studenti abitano insieme

Già in venti si sono fatti avanti, e l’obiettivo è allargare ulteriormente la rete. È la risposta innovativa a due bisogni ampiamente diffusi: i giovani universitari in cerca di alloggio, gli anziani che cercano di sfuggire alla solitudine. Parte da queste basi «Reint2565», acronimo di «Reciprocità intergenerazionale tra under 25 e over 65», il progetto nato su iniziativa del Center for Healthy Longevity (Chl) dell’Università degli Studi di Bergamo e finanziato con 400mila euro da Regione Lombardia. Tre i pilastri: «Abitare insieme», cioè la co-abitazione tra un under 25 studente dell’Unibg e un over 65; gli «atelier dei saperi», laboratori di scambio intergenerazionale di competenze, in cui gli over 65 salgono in cattedra; e la figura del «tutor senior», incarnata da quegli over 65 che potranno affiancare gli studenti lavoratori nella redazione di appunti della lezione, oppure come supporto alla stesura delle tesi triennali. Dopo le basi gettate nei mesi scorsi, ieri il lancio del progetto in Sant’Agostino.