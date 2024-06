Valesini: «Altri 5 anni per cambiare volto alla città». L’intervista su L’Eco di mercoledì 26

Insieme al vicesindaco Sergio Gandi, lei rappresenta un elemento di forte continuità rispetto alla squadra precedente.

«Sì, anche se in questo caso parliamo di una continuità più di natura tecnica, motivata anche – credo – dal lavoro che è stato fatto fino ad ora e dalle partite ancora aperte, che sono molto complesse. Negli anni abbiamo costruito un sistema di rapporti e di relazioni con enti ed istituzioni di caratura nazionale, dal Demanio a Cassa Depositi e Prestiti, Rfi, Sistemi Urbani, Fondazione Cariplo, Banca Intesa, Redo e altri ancora. Si tratta d’interlocuzioni tuttora in corso e che proseguiranno per la gestione dei grandi progetti a medio e lungo termine. La continuità, in questo senso, penso che sia un valore aggiunto».

Il suo ruolo, d’altronde, non è mai stato messo in discussione.

«Non è una considerazione da rivolgere a me, però penso che il tema della continuità su queste partite sia sempre stato tenuto in considerazione».

Nella sua riconferma c’è anche lo «zampino» di Giorgio Gori?

«Non parlerei di zampino. Direi piuttosto che nel dialogo che c’è stato in questi mesi, e che mi ha portato anche alla scelta di non candidarmi, ho sempre visto una piena condivisione da parte di Elena Carnevali e Giorgio Gori. Non credo, dunque, che ci sia stata la necessità di fare qualcosa in più. La partita è eccezionale, stiamo parlando di progetti che ricevono finanziamenti anche dal Pnrr o che hanno una complessità intrinseca elevata, come la nuova Gamec, ChorusLife e il nuovo palazzetto dello sport».