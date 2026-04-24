Veicoli senza assicurazione o revisione, nel 2025 a Bergamo 1.178 tra fermi e sequestri

Nel 2025 la polizia stradale di Bergamo ha sottoposto a fermo amministrativo 869 veicoli, tra auto e mezzi pesanti, e ha sequestrato 309 vetture. Un totale di 1.178 mezzi sottratti alla strada, nella maggior parte dei casi perché i documenti sono risultati non a norma, tra assicurazioni scadute o revisioni mai effettuate.