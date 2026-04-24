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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 24 Aprile 2026

Veicoli senza assicurazione o revisione, nel 2025 a Bergamo 1.178 tra fermi e sequestri

I NUMERI. In un anno rilevati oltre mille incidenti, quasi 41mila le contravvenzioni elevate. I denunciati sono stati 452 tra documenti falsi, auto in leasing mai restituite e pedaggio saltato.

Fabio Conti
Fabio Conti Redattore

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Veicoli senza assicurazione o revisione, nel 2025 a Bergamo 1.178 tra fermi e sequestri
Una pattuglia della polizia stradale in servizio al casello autostradale di Bergamo

Nel 2025 la polizia stradale di Bergamo ha sottoposto a fermo amministrativo 869 veicoli, tra auto e mezzi pesanti, e ha sequestrato 309 vetture. Un totale di 1.178 mezzi sottratti alla strada, nella maggior parte dei casi perché i documenti sono risultati non a norma, tra assicurazioni scadute o revisioni mai effettuate.

Rilevati più di mille incidenti stradali in un anno

Un fenomeno purtroppo in crescita nella nostra provincia e che vede il personale della polizia stradale – guidato dal dirigente Mauro Livolsi e che comprende anche le sottosezioni di Treviglio e Seriate (quest’ultima con competenza sull’A4) – impegnato quotidianamente al contrasto: del resto, 1.178 provvedimenti in un anno significano, in media, più di tre ogni giorno.

Nel 2025 le pattuglie della Stradale hanno elevato quasi 41mila contravvenzioni, con una media di 112 multe al giorno e un incasso totale di 12.500 euro

Le pattuglie della Stradale hanno percorso oltre ventimila chilometri (20.257 per la precisione, con una media di 55 chilometri al giorno), rilevato più di mille incidenti stradali su tutta la rete stradale della Bergamasca (esattamente 1.048) ed elevato qualcosa come quasi quarantunomila contravvenzioni (40.909), con una media di 112 multe ogni giorno, con un incasso totale di 12.500 euro.

I dati su arresti e denunciati

Oltre alle tanto classiche quanto gravi violazioni al Codice della strada (eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza, cinture non allacciate, uso del telefonino al volante per citare le più diffuse), spiccano lo scorso anno le sanzioni per il mancato pedaggio autostradale ai caselli bergamaschi dell’A4. Tra gli altri dati, quelli degli arresti ( 27 ) e dei denunciati a piede libero (452), tra documenti falsi, auto in leasing mai restituite e pedaggio saltato.

Pattuglie e scorte

Scorrendo i dati emergono anche le 3.306 pattuglie organizzate dalla sottosezione di Seriate lungo il tratto di competenza dell’autostrada A4, che va dalla barriere di Milano Est al casello di Brescia Ovest (l’altra autostrada che transita nella Bergamasca, l’A35 Brebemi, viene invece interamente pattugliata dalla sottosezione bresciana di Chiari).

Ma la polizia stradale si occupa anche di scorte: in un anno ce ne sono state 179. Non da ultimo, il fronte della prevenzione, che vede i poliziotti della Stradale in prima linea negli incontri con gli studenti e i cittadini, soprattutto per contrastare i fenomeni della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droga a partire dalla sensibilizzazione delle nuove generazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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