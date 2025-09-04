Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 04 Settembre 2025
Vendita di alcolici a tre 16enni: scatta la denuncia al Villaggio degli Sposi
LE SANZIONI. La Polizia locale di Bergamo sorprende un esercizio commerciale del Villaggio degli Sposi a servire alcol a un minorenne. Sanzioni e controlli rafforzati in città.
Serata movimentata al quartiere Villaggio degli Sposi, dove un controllo si è trasformato in un’operazione che ha portato a sanzioni e denunce. La Polizia Llocale di Bergamo, impegnata in un servizio mirato alla tutela della salute pubblica, ha infatti scoperto la vendita di alcolici a tre ragazzi minorenni.
L’intervento è avvenuto venerdì 29 agosto: gli agenti del Nucleo di Polizia commerciale, insieme al Nucleo appiedato, hanno sorpreso i giovani – tutti sotto i 16 anni – subito dopo l’acquisto. Identificati e riaffidati alle famiglie, i ragazzi hanno confermato quanto già accertato dai poliziotti, ovvero la facilità con cui era stato possibile procurarsi le bevande alcoliche.
Il dipendente dietro al bancone è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 689 del Codice Penale, che vieta la vendita e la somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni. Per il titolare, oltre alla responsabilità indiretta, è arrivata anche una multa amministrativa legata alla mancata esposizione dei prezzi al dettaglio.
A insospettire ulteriormente gli agenti è stato l’avvicinarsi di altri gruppetti di adolescenti, che hanno poi cambiato strada alla vista della pattuglia. Un dettaglio che lascia pensare a una pratica abituale: quello stesso negozio sarebbe diventato un punto di riferimento per gli acquisti «vietati» dei ragazzi.
