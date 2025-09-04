Vendita di alcolici a tre 16enni: scatta la denuncia al Villaggio degli Sposi

Serata movimentata al quartiere Villaggio degli Sposi, dove un controllo si è trasformato in un’operazione che ha portato a sanzioni e denunce. La Polizia Llocale di Bergamo, impegnata in un servizio mirato alla tutela della salute pubblica, ha infatti scoperto la vendita di alcolici a tre ragazzi minorenni.

L’intervento è avvenuto venerdì 29 agosto: gli agenti del Nucleo di Polizia commerciale, insieme al Nucleo appiedato, hanno sorpreso i giovani – tutti sotto i 16 anni – subito dopo l’acquisto. Identificati e riaffidati alle famiglie, i ragazzi hanno confermato quanto già accertato dai poliziotti, ovvero la facilità con cui era stato possibile procurarsi le bevande alcoliche.

Il dipendente dietro al bancone è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 689 del Codice Penale, che vieta la vendita e la somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni. Per il titolare, oltre alla responsabilità indiretta, è arrivata anche una multa amministrativa legata alla mancata esposizione dei prezzi al dettaglio.