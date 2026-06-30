Via Paleocapa, otto secondi di verde in più al pomeriggio per uscire da Bergamo

Qualche secondo in più in uscita dalla città da via Paleocapa verso via Autostrada e, dall’altra parte, da via San Giorgio in direzione del centro. In tempi diversi, a seconda dei flussi. Sono interventi chirurgici quelli che Comune e Atb stanno mettendo in campo, agendo sulle fasi semaforiche degli incroci più trafficati sul percorso cittadino dell’e-Brt, per provare a rendere più fluido il traffico in entrata e in uscita dal capoluogo. Traffico che, nonostante la chiusura delle scuole, si è intensificato nei giorni scorsi, da quando cioè sono state disegnate le corsie riservate ai bus elettrici della linea Bergamo-Verdellino. Anche queste sono fasi di cantiere, specificano dall’azienda - benché l’opera sia di fatto ultimata - e proseguiranno nelle prossime settimane, con l’obiettivo di trovare una quadra sulla coesistenza dei due sistemi di trasporto (pubblico e privato), prima della riapertura delle scuole.

S interviene per fasce orarie, allungando di otto secondi il «verde» in uscita da via Paleocapa verso via Autostrada dalle 16.30 alle 20.30. Con la corsia di destra dedicata agli autobus, ora è possibile svoltare sotto il ponte solo dalla corsia di sinistra, mentre quella centrale è riservata a chi procede verso via San Giorgio. I primi effetti delle nuove regolazioni sui semafori si vedranno probabilmente già a partire da oggi, ma con ogni probabilità non saranno ancora definitivi: i rilevamenti sul traffico proseguiranno, con l’obiettivo di trovare un equilibrio che consenta di circolare senza imbottigliamenti, nonostante lo spazio a disposizione del traffico privato sia stato in alcuni tratti di fatto dimezzato. Per ottimizzare i risultati si è deciso di intervenire per fasce orarie, in particolare allungando di otto secondi il «verde» in uscita da via Paleocapa verso via Autostrada nelle ore di punta del pomeriggio, dalle 16.30 alle 20.30. Con la corsia di destra dedicata agli autobus, ora è possibile svoltare sotto il ponte solo dalla corsia di sinistra, mentre quella centrale è riservata a chi procede verso via San Giorgio. Cambiamenti che hanno creato disorientamento tra gli automobilisti, ragion per cui già nei giorni scorsi sono stati posizionati new jersey e birilli, allo scopo di aiutare gli utenti della strada a comprendere la conformazione della nuova viabilità.

«L’intervento nasce da un’esigenza legata al fatto che il Comune ha individuato proprio nella via Paleocapa una strada con un traffico particolarmente critico – dice Liliana Donato, direttore generale di Atb e Rup dell’opera e-Brt –. È stato chiesto dunque di poter studiare una modifica delle fasi semaforiche, individuando nuove regolazioni che potessero permettere una maggiore fluidità in uscita del traffico. Parliamo di equilibri per cui bastano pochi secondi per modificare i flussi». I semafori vengono calibrati in funzione del traffico registrato nei diversi giorni della settimana e, all’interno della stessa giornata, per fasce orarie: l’orario di punta del mattino fino alle 10, poi una fase di morbida fino alle 16, quindi nuovamente dalle 16 alle 20.30.