Via Quarenghi, 46 negozi su 50 sono etnici. Residenti: «Troppi». Il Comune: «Mani legate, non possiamo limitarli»

Un tempo si girava alla larga da via Quarenghi. Oggi c’è chi arriva a Bergamo apposta per fotografarla. «Un paio di settimane fa un cliente da fuori provincia è capitato qui per caso, ed è rimasto talmente affascinato dalla via che ha deciso di tornare per dedicarle un servizio fotografico», raccontano dalla libreria Incrocio Quarenghi. La titolare Monica Morzenti ne sa qualcosa dei pregiudizi: «Quando abbiamo deciso di aprire, nel 2014, tutti ce lo chiedevano: ma siete proprio sicuri? Non avete paura? Man mano la domanda si è fatta meno frequente, ma lo stereotipo della “via insicura” è duro a morire». La porta del negozio resta sempre aperta a riprova che non c’è da temere: «I piccoli furti che abbiamo avuto sono stati compiuti da italiani», fa notare.