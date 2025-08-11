Via Statuto, si allarga il marciapiede. Spazio a 410 metri di pista ciclabile

La nuova ciclopedonale di Santa Lucia

Il marciapiede allargato a 3 metri

Per realizzarla si sta lavorando su uno dei marciapiedi di via Statuto (quello sul lato opposto rispetto al Tempio Votivo), allargandolo a 3 metri (e mantenendo il doppio senso di marcia per le auto). Lo spazio per realizzare ciclabili in città è risicato, ma i tecnici di Palafrizzoni hanno trovato margini di azione: «Stiamo parlando di una pista ciclabile, non di una corsia ciclabile – tiene a sottolineare l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda -. Allargando il marciapiede sarà possibile creare due percorsi distinti, uno per i pedoni e l’altro per le biciclette. È un intervento significativo che si realizzerà in tempi brevi lungo una via dove la mobilità è molto cambiata da quando il vecchio ospedale si è trasferito e con la nuova Accademia della Guardia di Finanza. Il flusso di auto è notevolmente diminuito, ma è stato manutenuto un asse importante a livello di dimensioni, è stato quindi possibile ricavare questo nuovo percorso. È un’opportunità che abbiamo colto». La nuova ciclabile terminerà al trafficato incrocio tra le vie Nullo e Garibaldi: «Sarà modificato leggermente lo spartitraffico dove c’è un’aiuola – entra nel dettaglio l’assessore Berlanda – per consentire alle bici di dirigersi in via Garibaldi dove non è possibile proseguire con la ciclabile. Le dimensioni della carreggiata non lo consentono e non è nostra intenzione eliminare la corsia preferenziale».