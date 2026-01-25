Via Verdi a Bergamo, furto nelle cantine. Portinaia a terra: cercava di fermarli

«Ha tentato di fermare un ladro che stava scappando ma lui l’ha buttata per terra. Anch’io ho cercato di rincorrerlo ma mi ha mandata a quel paese ed è fuggito». Attimi di spavento venerdì 23 gennaio alle 18 nel condominio al civico 12 di via Verdi a Bergamo, dove due giovani si sono introdotti nelle cantine e sono riusciti a svaligiarne una, portando via delle bottiglie di vino.

«Per fortuna non è rimasta ferita»

La portinaia ha cercato di intervenire ma è stata spinta e fatta cadere. «Per fortuna non è rimasta ferita ma era molto spaventata – racconta una residente del condominio –. I ladri erano due, quello che ho visto io avrà avuto 35 anni, nordafricano, mentre l’altro è scappato nelle cantine e non l’ho visto. Sono arrivate subito le pattuglie della Polizia ma qui sotto è un labirinto, lo hanno cercato ovunque ma senza trovarlo. La nostra portinaia è stata meravigliosa, a lei va il ringraziamento di tutto il palazzo».

«In pieno giorno»