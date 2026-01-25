Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Domenica 25 Gennaio 2026

Via Verdi a Bergamo, furto nelle cantine. Portinaia a terra: cercava di fermarli

IL CASO. Venerdì 23 gennaio si sono intrufolati in due, rubando bottiglie di vino. La portinaia spinta a terra: «Tutto il palazzo la ringrazia».

Katiuscia Manenti
Katiuscia Manenti
Gli agenti arrivati in via Verdi
Gli agenti arrivati in via Verdi

«Ha tentato di fermare un ladro che stava scappando ma lui l’ha buttata per terra. Anch’io ho cercato di rincorrerlo ma mi ha mandata a quel paese ed è fuggito». Attimi di spavento venerdì 23 gennaio alle 18 nel condominio al civico 12 di via Verdi a Bergamo, dove due giovani si sono introdotti nelle cantine e sono riusciti a svaligiarne una, portando via delle bottiglie di vino.

«Per fortuna non è rimasta ferita»

La portinaia ha cercato di intervenire ma è stata spinta e fatta cadere. «Per fortuna non è rimasta ferita ma era molto spaventata – racconta una residente del condominio –. I ladri erano due, quello che ho visto io avrà avuto 35 anni, nordafricano, mentre l’altro è scappato nelle cantine e non l’ho visto. Sono arrivate subito le pattuglie della Polizia ma qui sotto è un labirinto, lo hanno cercato ovunque ma senza trovarlo. La nostra portinaia è stata meravigliosa, a lei va il ringraziamento di tutto il palazzo».

«In pieno giorno»

Sui social un uomo che si trovava nello studio di un notaio ha scritto un post per raccontare l’accaduto: «All’improvviso abbiamo sentito delle urla provenire dalla portineria. La portinaia stava gridando alle persone sul marciapiede di fermare un uomo che stava scappando dal cancello con uno zaino. Era a terra: era stata buttata giù durante la fuga. Il fatto ancora più inquietante è che tutto questo è avvenuto alle 18, in un palazzo frequentatissimo, con studi di notai e avvocati, con l’uomo delle pulizie e la portinaia presenti. Non è un post per fare allarmismo. È un post per fare una domanda semplice: se succede questo, così, in pieno giorno e in una zona centrale, possiamo davvero dire che tutto va bene? Forse è il momento di parlarne seriamente, di pretendere più attenzione e più tutela». Gli agenti nel corso di controlli successivi hanno fermato alcune persone su cui sono in corso accertamenti.

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Sociale
Questioni sociali (generico)
Gente, Persone
polizia