Violenza sulle donne, si abbassa l’età «Il 70% la subisce da oltre 5 anni»

Vittime sempre più numerose e più giovani, che nella maggior parte dei casi si rivolgono ai centri antiviolenza quando hanno ancora in corso la relazione con l’uomo violento . E poi un preoccupante aumento delle violenze (anche sessuali) nella fascia 16-18 anni, in gruppi di amici dove la ragazzina diventa una preda. È la fotografia dei dati delle attività dei centri antiviolenza della Bergamasca: venerdì cade la «Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne» e le strutture sparse nella Bergamasca fanno il punto su quanto fatto per contrastare il fenomeno.