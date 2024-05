Visite ed esami la sera e di sabato. Ospedali partiti, obiettivo: +10%

Il piano ha preso forma a fine aprile, ora inizia a tradursi in concreto. Dopo la delibera regionale di un mese fa, le Asst bergamasche stanno cominciando a implementare i nuovi slot per aumentare le prestazioni di specialistica ambulatoriale, così da ridurre le liste d’attesa; in particolare, si stanno aggiungendo esami e visite nelle fasce orarie tardo pomeridiane dei giorni feriali (dalle ore 16 alle 20) e aperture extra al sabato, soprattutto per alcune delle specialità più critiche in fatto di tempi di risposta. Ma quanto vale, in fatto di numeri, questa accelerata? Dagli ospedali non sono stati forniti dati, ma le indicazioni regionali – su cui poi è maturato un confronto nelle varie Ats lombarde – permettono di stimare un ordine di grandezza: il «piano Bertolaso», che ha messo sul piatto in tutto 61 milioni di euro tra Asst e privati accreditati, dovrebbe portare a un incremento di circa il 10% delle prestazioni nel periodo aprile-dicembre 2024 rispetto agli stessi mesi del 2023. Ma non è tutto, perché nell’ambito della delibera regionale si è proceduto anche a una ridefinizione delle tempistiche di esecuzioni dei principali esami, con un «vademecum» che dettaglia la durata delle diverse prestazioni.

Asst Papa Giovanni

«Per contribuire alla riduzione delle liste d’attesa – spiega l’Asst Papa Giovanni in una nota – sono state aumentate, come da indicazioni di Regione Lombardia, le possibilità di accesso da parte del cittadino alle visite ambulatoriali ed agli esami diagnostici che fanno registrare una maggiore richiesta, estendendo sia all’Ospedale Papa Giovanni sia al Civile di San Giovanni Bianco la fascia oraria pomeridiana dalle 16 alle 20 e introducendo la giornata di sabato, nelle aree e prestazioni dove si è reso possibile l’ampliamento».

All’ospedale di Bergamo sono state già attivate dai giorni scorsi delle sedute extra per Gastroenterologia (il martedì nella fascia oraria 16-20), Chirurgia vascolare (due pomeriggi a settimana, ore 16-20), Ortopedia (il giovedì, ore 16-20), Pneumologia (il mercoledì nella fascia 16-20, più due sabati al mese), Diagnostica ecografica (al martedì, fascia 16-20), Diagnostica mammella (al sabato, per gli screening), risonanze magnetiche (lunedì e giovedì, fascia 16-20, e anche aperture al sabato) e tomografie computerizzate (lunedì, mercoledì e giovedì, fascia 16-20), mentre sono in fase di attivazione le prestazioni extra per Cardiologia (al mercoledì, fascia oraria 16-20), Oculistica (fascia 16-20), Urologia (da settembre, un pomeriggio a settimana. A San Giovanni Bianco il potenziamento riguarda la Diagnostica ecografica (due sabati al mese), la Diagnostica mammella (al lunedì e giovedì, nella fascia 16-20, per gli screening) e la Tomografia computerizzata (al martedì, fascia 16-20).

Asst Bergamo Est

«Una parte fondamentale della programmazione per il secondo semestre 2024 riguarda l’ottimizzazione dei processi delle liste d’attesa», spiega l’Asst Bergamo Est, che sta lavorando per «aumentare il numero di prestazioni offerte, sia prime visite che diagnostica strumentale, così come da indicazioni recepite dalla delibera regionale. Regione Lombardia ha stanziato risorse che permetteranno di incentivare non solo il personale dipendente che volontariamente si renda disponibile in orari aggiuntivi ma anche specialisti ambulatoriali e nuovi bandi di assunzione». Il nuovo calendario con le prestazioni aggiuntive «è in via di definizione in questi giorni», aggiunge l’Asst, e «sarà aggiornato di mese in mese consentendo di erogare fino al 109% dell’attività offerta nel 2023». Questo il calendario messo a punto per il mese di maggio, tra aperture nella fascia oraria 16-20 e nei giorni festivi: a Seriate il potenziamento ha riguardato Chirurgia vascolare (un’apertura festiva), Cardiologia (5 aperture pomeridiane e 3 festive), Endocrinologia (4 aperture pomeridiane), Radiodiagnostica (3 aperture festive), Oculistica (5 aperture pomeridiane e una festiva), Neurologia (2 aperture pomeridiane e una festiva), ad Alzano sono stati ampliati gli slot di Ortopedia (4 aperture pomeridiane e 4 festive), Cardiologia (un’apertura pomeridiana e 2 festive), Radiodiagnostica (5 aperture pomeridiane), Ostetricia/Ginecologia (un’apertura pomeridiana) e Oculistica (un’apertura pomeridiana), a Piario l’incremento ha interessato Cardiologia (3 aperture pomeridiane e una festiva) ed Endocrinologia (2 aperture pomeridiane), a Gazzaniga la Pneumologia (6 aperture pomeridiane).

Asst Bergamo Ovest