Attraverso gli occhi di una ragazzina il racconto della magia del teatro Donizetti

S’intitola «D’incanto» ed è un film, bellissimo, del, sul e dentro il teatro Donizetti. Prodotto e realizzato da NT Next – Evolving Communication, questa sera (alle 19.30, prenotazioni a [email protected]) c’è l’occasione di vederlo proprio nella sala dello stesso teatro Donizetti. La storia è quella di una ragazzina che, per caso, si trova coinvolta nella magia e nel sogno del mondo dello spettacolo e del teatro, della musica. Attraverso i suoi occhi si viaggia nelle magie del palcoscenico e ci si addentra con tocco lieve nella storia del Donizetti. «“D’incanto” racconta la meraviglia del teatro nelle nostre vite – commentano Michele Casarotto e Carlo Pedrali, produzione e direzione creativa – è un progetto che veicola la molteplicità dei linguaggi artistici. È incentrato su un racconto onirico per entrare in contatto con i diversi pubblici del teatro. In particolare, la scelta di realizzare una produzione cinematografica intende avvicinare i più giovani alle porte del teatro. La piccola protagonista della campagna ne è la dimostrazione: Rebecca, attrice bergamasca di 12 anni, si immerge nella magia del teatro con gli occhi delle future generazioni».

Alcune foto del backstage della realizzazione del film