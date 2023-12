Da Wish a One Life, nuovi film al cinema nel weekend di Natale

La protagonista della pellicola – prodotta per celebrare il centesimo anniversario della Disney – è Asha, adolescente tutto cuore e sentimenti, impegnata a difendere la comunità di Rosas da Re Magnifico, che dietro a una facciata di altruismo nasconde egoismo e loschi intenti.

Nella versione originale ad Asha e al re danno la voce rispettivamente Ariana DeBose e Chris Pine; nella versione italiana il ruolo di Asha spetta invece alla cantante Gaia, mentre Amadeus è Valentino, la capretta della ragazza. I sogni sono il cuore della pellicola, il tema intorno a cui ruota tutta la storia, che riporta all’attenzione degli spettatoti il motto originale di Walt Disney: «Se puoi sognarlo, puoi farlo». La stellina che scende dal cielo per aiutare Asha non è altro, infatti, che lo stesso simbolo dei desideri che si realizzano usato da Disney in molteplici occasioni, da «Pinocchio» a «Cenerentola».

Per grandi e piccini in sala c’è anche «Wonka», uscito settimana scorsa, il film che tra colori, balli e tanta musica racconta le avventure di un giovane Willy Wonka, che sogna di diventare il miglior cioccolatiere del mondo.

Importante novità di questi giorni è «One Life», film biografico basato sulla storia di Nicholas Winton, un agente di cambio britannico che poco prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale riuscì a portare in salvo in Gran Bretagna centinaia di bambini ebrei, che vivevano in territori che da lì a poco sarebbero stati occupati dai nazisti. L’operazione è conosciuta come «Kindertransport». Il protagonista è interpretato da Anthony Hopkins e Johnny Flynn; nel cast troviamo anche Helena Bonham Carter.

È ancora disponibile «Ferrari», il film di Michael Mann con Adam Driver, Shailene Woodley e Penélope Cruz che racconta la storia di Enzo Ferrari e della Mille Miglia del 1957.

Per Natale le sale offrono anche «Napoleon» di Ridley Scott, il film d’animazione «Prendi il volo», l’action «Aquaman e il regno perduto», «Coup de Chance» di Woody Allen e il grande successo di Cortellesi «C’è ancora domani».

Settimana scorsa vi abbiamo suggerito alcuni classici di Natale da rivedere a casa con la famiglia durante le feste e vi abbiamo poi chiesto di votare il vostro preferito nelle nostre storie di Instagram: il vincitore assoluto del sondaggio è «Mamma, ho perso l’aereo», seguito a una certa distanza da «Il Grinch» e «Miracolo nella 34ª strada». Tra i consigli arrivati dai lettori, segnaliamo il successo de «Il piccolo Lord», proposto da molti, e «A Christmas Carol».

La vera storia di Nicholas Winton, agente di borsa britannico figlio di genitori ebrei tedeschi, che negli anni Trenta salvò centinaia di bambini dallo sterminio nazista. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, in Cecoslovacchia, Winton ha 29 anni e crea un piano di salvataggio, noto come «Operazione Kindertransport» (tradotto letteralmente come «trasporto di bambini») che prevede il trasporto di centinaia di bambini, tra cui molti ebrei, fuori dal paese prima dell’inizio del conflitto. Intenzionato a reagire all’indifferenza del governo, Winton riuscì a trarre in salvo 669 bambini prima che la missione venisse interrotta a causa della chiusura dei confini.

