Masterchef, la Saint Honorè di Matteo riceve i complimenti di Massari

Giovedì 29 gennaio il 28enne graphic designer di Boltiere ha vinto l’esterna con la brigata blu e ha superato anche la temutissima prova di pasticceria con Iginio Massari e Debora Massari conquistando un «bravo» per la sua Saint Honoré alla milanese.

La Saint Honoré alla milanese di Matteo La puntata di giovedì è stata intensa e ricca di emozioni con i cuochi amatoriali che hanno dovuto confrontarsi con prove sempre più complesse e di un livello tecnico sempre più elevato come la temutissima prova di pasticceria che ha visto i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accogliere ancora una volta in Masterclass il maestro dei maestri pasticceri italiani Iginio Massari e la figlia Debora, nuovo assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia.

Durante la trasmissione con Iginio Massari e la figlia Debora

La prova di pasticceria

La prima prova, una Mistery box era in realtà un Pressure test di pasticceria: nascosto sotto la mistery box c’era infatti il grembiule nero della prova ad eliminazione. I concorrenti dovevano conquistare la top ten preparando una «Saint Honorè alla milanese» come quella presentata dal maestro pasticcere Massari: triplo strato di pan di Spagna con tre strati di chantilly all’italiana, bigné, gianduiotti con mousse di cioccolato e di crema chantilly all’italiana. Buona la torta del bergamasco che all’assaggio ha ricevuto anche un complimento dai Massari. Nessun migliore, ma una eliminata: Jolanda.

La vellutata di zucchine con patate, gambero scottato al limone e chips di guanciale croccante

Mistery Box a coppie

La seconda prova, vinta da Matteo Canzi e Carlotta Bertin era una inedita Mystery Box a coppie con in palio l’ultima golden pin della stagione. Gli aspiranti chef, divisi a coppie, hanno dovuto cucinare insieme, come se fossero una persona sola, ciascuno con una mano legata in un guanto da forno insieme a quella del compagno. Protagoniste della prova le cucurbitacee, la famiglia vegetale che comprende anguria, melone, zucchine e cetrioli. A Matteo Rinaldi e Dorella Del Giudice (57enne di Taranto) è toccata la zucchina e hanno preparato una vellutata di zucchine con patate, gambero scottato al limone e chips di guanciale croccante che non è stata selezionata tra le migliori.

Matteo Canzi e Carlotta Bertin

A Cagliari in esterna

Immancabile l’appuntamento con «Lo sapevate che» di Matteo Rinaldi che ha condiviso con i commensali una curiosità sulla longevità dei sardi, secondo alcuni scienziati attribuibile alla tradizione culinaria Ai due vincitori la fascia di capitano di brigata nell’esterna a Cagliari dedicata alle antiche tradizioni culinarie sarde. Le due brigate hanno cucinato per i commensali piatti con ingredienti della tradizione: pane carasau, ricotta di pecora, carne di agnello, fregola, tonno, pecorino e altri ancora. Immancabile l’appuntamento con «Lo sapevate che» di Matteo Rinaldi che ha condiviso con i commensali una curiosità sulla longevità dei sardi, secondo alcuni scienziati attribuibile alla tradizione culinaria. Equilibrata la sfida vinta dalla brigata blu di Matteo.

Prossima puntata giovedì