Venerdì 30 Gennaio 2026
Masterchef, la Saint Honorè di Matteo riceve i complimenti di Massari
VISTO IN TV. Matteo Rinaldi è tra i dieci migliori cuochi amatoriali della 15esima edizione di Masterchef Italia.
Giovedì 29 gennaio il 28enne graphic designer di Boltiere ha vinto l’esterna con la brigata blu e ha superato anche la temutissima prova di pasticceria con Iginio Massari e Debora Massari conquistando un «bravo» per la sua Saint Honoré alla milanese.
La puntata di giovedì è stata intensa e ricca di emozioni con i cuochi amatoriali che hanno dovuto confrontarsi con prove sempre più complesse e di un livello tecnico sempre più elevato come la temutissima prova di pasticceria che ha visto i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accogliere ancora una volta in Masterclass il maestro dei maestri pasticceri italiani Iginio Massari e la figlia Debora, nuovo assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia.
La prova di pasticceria
La prima prova, una Mistery box era in realtà un Pressure test di pasticceria: nascosto sotto la mistery box c’era infatti il grembiule nero della prova ad eliminazione. I concorrenti dovevano conquistare la top ten preparando una «Saint Honorè alla milanese» come quella presentata dal maestro pasticcere Massari: triplo strato di pan di Spagna con tre strati di chantilly all’italiana, bigné, gianduiotti con mousse di cioccolato e di crema chantilly all’italiana. Buona la torta del bergamasco che all’assaggio ha ricevuto anche un complimento dai Massari. Nessun migliore, ma una eliminata: Jolanda.
Mistery Box a coppie
La seconda prova, vinta da Matteo Canzi e Carlotta Bertin era una inedita Mystery Box a coppie con in palio l’ultima golden pin della stagione. Gli aspiranti chef, divisi a coppie, hanno dovuto cucinare insieme, come se fossero una persona sola, ciascuno con una mano legata in un guanto da forno insieme a quella del compagno. Protagoniste della prova le cucurbitacee, la famiglia vegetale che comprende anguria, melone, zucchine e cetrioli. A Matteo Rinaldi e Dorella Del Giudice (57enne di Taranto) è toccata la zucchina e hanno preparato una vellutata di zucchine con patate, gambero scottato al limone e chips di guanciale croccante che non è stata selezionata tra le migliori.
A Cagliari in esterna
Immancabile l’appuntamento con «Lo sapevate che» di Matteo Rinaldi che ha condiviso con i commensali una curiosità sulla longevità dei sardi, secondo alcuni scienziati attribuibile alla tradizione culinaria
Ai due vincitori la fascia di capitano di brigata nell’esterna a Cagliari dedicata alle antiche tradizioni culinarie sarde. Le due brigate hanno cucinato per i commensali piatti con ingredienti della tradizione: pane carasau, ricotta di pecora, carne di agnello, fregola, tonno, pecorino e altri ancora. Immancabile l’appuntamento con «Lo sapevate che» di Matteo Rinaldi che ha condiviso con i commensali una curiosità sulla longevità dei sardi, secondo alcuni scienziati attribuibile alla tradizione culinaria. Equilibrata la sfida vinta dalla brigata blu di Matteo.
Prossima puntata giovedì
Masterchef torna giovedì prossimo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno, in streaming solo su NOW, disponibile on demand e su Sky Go.
