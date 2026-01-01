Burger button
Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Giovedì 01 Gennaio 2026

Masterchef, Matteo stupisce con lo Stracchino bergamasco

Capodanno nella cucina di Masterchef, dove il 1° gennaio il bergamasco Matteo Rinaldi ha confermato il suo posto nella Masterclass prima all’invention con un piatto con tocco orobico e poi vincendo l’esterna con la brigata blu.

Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Matteo Rinaldi
Matteo Rinaldi

Bergmo

La serata ha preso il via con una delle grandi novità del programma, la prima green Mistery box. in assoluto, una prova antispreco nel segno della sostenibilità in cucina e della valorizzazione degli scarti nobili. Protagonista la chef Chiara Pavan (una Stella Michelin e Stella Verde con il sugo Venissa) che ha affiancato nuovamente i giudici, gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. In palio la golden pin e la nuova green pin (jolly che concede il diritto di chiedere 10 minuti in più per completare il proprio piatto in una sfida ad eliminazione). Nella prima prova purtroppo il concorrente bergamasco Matteo RInaldi non è stato tra i migliori.

Invention test con Stracchino bergamasco

Matteo Rinaldi
Matteo Rinaldi
(Foto di Ig)

Nell’invention (vinta da Jonny ma con una buona prova di Matteo), i 18 cuochi amatoriali dovevano preparare una insalata liquida ispirandosi al famoso piatto di Cannavacciuolo. Matteo ha scelto di mettere un tocco orobico nella sua creazione - una insalata liquida di invidia con stracchino, bufala affumicata, scalogno e crostini di mais - presentando un piatto dalla doppia identità: campana, come il padre e bergamasca, come omaggio alla sua nuova casa. «Un piatto equilibrato» secondo lo chef Locatelli. «Spesso sono la prima persona che non ci crede - ha detto Matteo condividendo uno dei suoi famosi aneddoti, questa volta sullo stracchino - ma a volte il commento degli chef è positivo, quindi devo crederci un po’ di più».

Teatro della prima esterna del 2026 Rivalta, frazione di Lesignano de’ Bagni, in provincia di Parma nella terra del Parmigiano Reggiano, protagonista dei piatti delle due brigate che hanno cucinato per cinquanta commensali tra casari, battitori e assaggiatori. Matteo Rinaldi era nella brigata blu che ha vinto l’esterna confermando il suo posto nella Masterclass.

Prossima puntata giovedì

Il prossimo episodio della quindicesima edizione di Masterchef andrà in onda giovedì prossimo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, con i due episodi sempre disponibili on demand e visibili su Sky Go.

