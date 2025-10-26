Cultura e Spettacoli / Bergamo Città
Domenica 26 Ottobre 2025
Opi ad «Amici» tra ballottaggio e tanta emozione: avanti con la gara
VISTO IN TV. Altra puntata di emozioni, domenica 26 ottobre, per il cantante bergamasco Opi, alias Simone Opini, 24 anni, in gara nel talent di Canale 5 «Amici».
Tra i ragazzi della trasmissione di Maria De Filippi, infatti, ha rischiato una nuova sfida, dopo quella superata nella puntata precedente. Nella classifica condotta da Riccardo, Opi si è trovato in ballottaggio con Plasma (in terzultima e penultima posizione, ultima Penelope) e il compagno della scuola si è offerto per la maglia rossa, andando direttamente in sfida.
L’ospite Trigno ha riportato il bergamasco all’edizione 2024, quando tentò di entrare ad «Amici» perdendo la sfida proprio con il cantante
«Hai fatto una performance fighissima, l’emotività della puntata invece ha giocato contro di me: è un errore che non mi posso permettere» ha spiegato. L’ospite Trigno ha riportato il bergamasco all’edizione 2024, quando tentò di entrare ad «Amici» perdendo la sfida proprio con il cantante.
I complimenti di Emma
Per Opi, quindi, l’avventura nella scuola continua dopo aver superato il giudizio di Emma Marrone: «Mi è piaciuta l’esibizione, ti ho visto sul pezzo». Non senza difficoltà ed emozioni. La quinta puntata si è aperta con il cantante Frasa che ha perso la sfida con Angie, un addio tra le lacrime dei compagni. Subito dopo l’annuncio della prof Alessandra Celentano di fare uscire Tommaso dalla scuola di ballo e, sempre per la danza, Matilde ha perso la sfida con Paola. Infine, la Celentano ha sospeso la maglia al ballerino Emiliano.
