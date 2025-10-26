Opi ad «Amici» tra ballottaggio e tanta emozione: avanti con la gara

Tra i ragazzi della trasmissione di Maria De Filippi, infatti, ha rischiato una nuova sfida, dopo quella superata nella puntata precedente. Nella classifica condotta da Riccardo, Opi si è trovato in ballottaggio con Plasma (in terzultima e penultima posizione, ultima Penelope) e il compagno della scuola si è offerto per la maglia rossa, andando direttamente in sfida.

L’ospite Trigno ha riportato il bergamasco all’edizione 2024, quando tentò di entrare ad «Amici» perdendo la sfida proprio con il cantante «Hai fatto una performance fighissima, l’emotività della puntata invece ha giocato contro di me: è un errore che non mi posso permettere» ha spiegato. L’ospite Trigno ha riportato il bergamasco all’edizione 2024, quando tentò di entrare ad «Amici» perdendo la sfida proprio con il cantante.

I complimenti di Emma