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Cultura e Spettacoli / Bergamo Città Lunedì 04 Maggio 2026

Pinguini Tattici Nucleari, svelato il mistero: in arrivo il nuovo singolo «Sorry Scusa Lo Siento»

MUSICA. Svelato il mistero: i Pinguini Tattici Nucleari tornano con il nuovo singolo «Sorry Scusa Lo Siento», in uscita il 15 maggio: una canzone estiva atipica che affronta il tema dell’incomunicabilità con atmosfere gotiche.

Redazione Web
Redazione Web

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Pinguini Tattici Nucleari, svelato il mistero: in arrivo il nuovo singolo «Sorry Scusa Lo Siento»
L’immagine che lancia il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

Bergamo

I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il ritorno con un nuovo brano inedito. Si intitola «Sorry Scusa Lo Siento» ed è in uscita il prossimo 15 maggio per Epic/Sony Music Italy, già disponibile in presave online.

L’annuncio arriva dopo una serie di indizi comparsi nelle ultime settimane tra Milano, Londra e Madrid – con cartelloni recanti le parole «Scusa»,«Sorry» e «Lo siento» – e un cappellino indossato dal frontman Riccardo Zanotti durante il Concertone del Primo Maggio a Roma.

Un’estate diversa, tra mistero e incomunicabilità

Il nuovo singolo si presenta come una «canzone estiva anomala», una sorta di favola gotica che intreccia amore, atmosfere oscure e il tema dell’incomunicabilità nei rapporti. «Il brano racconta una storia vestita di mistero e urbex – spiega Zanotti – passione che abbiamo coltivato negli ultimi tempi esplorando luoghi abbandonati. Vogliamo vivere l’estate con atmosfere diverse dal solito».

Il successo di «Hello World»

«Sorry Scusa Lo Siento» arriva dopo il successo dell’album «Hello World» (2024), certificato triplo disco di platino e tra i più venduti del 2025. Il disco ha consolidato il ruolo della band come una delle realtà più forti della scena italiana, con numeri importanti: 86 dischi di platino e 11 ori complessivi. I Pinguini si sono confermati protagonisti anche in radio, con diversi singoli in vetta alle classifiche di airplay e più brani tra i più trasmessi dell’anno.

Tour negli stadi nel 2027

Cresce intanto l’attesa per il Tour Stadi 2027, che tra giugno e luglio porterà la band nelle principali città italiane. I biglietti sono già disponibili online e nei punti vendita.

Ecco le date annunciate:

4 giugno – Bibione
8 giugno – Bologna
12 giugno – Torino
17 giugno – Milano
21 giugno – Padova
24 giugno – Bari
data da definire – Napoli
3 luglio – Messina
8 luglio – Roma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Riccardo Zanotti
Pinguini Tattici Nucleari