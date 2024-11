Podisti Insonni e Alice Mangione insieme a Bergamo per la ricerca

Una serata al Cineteatro Conca Verde Bergamo tra divertimento e beneficenza. È il programma ideato, per il 15 novembre, dalla Asd Podisti Insonni , l’associazione di appassionati di corsa di Bergamo, nata dall’idea di una mamma, Margaret Longo , con la passione per la corsa, che cercava di conciliare il poco tempo a disposizione con la gestione della famiglia.

La corsa benefica

Una delle iniziative più note dei Podisti Insonni è la Papa Gio Run (in collaborazione col Comune di Bergamo) che unisce sport e solidarietà e sensibilizza sui temi delle leucemie e della ricerca, ormai diventata un appuntamento fisso per la comunità bergamasca: si tratta di una corsa benefica nata con l’obiettivo di raccogliere fondi per l’ Associazione Paolo Belli che da oltre 32 anni offre assistenza, ascolto, orientamento e alloggio a chi lotta contro malattie gravi e finanzia la ricerca in collaborazione con il reparto di ematologia dell’ Asst Papa Giovanni XXIII .

Lo spettacolo

E la serata che inizierà a partire dalle 21, è l’occasione per rinnovare questo filo di solidarietà che andrà a concretizzarsi nella consegna della dei fondi raccolti in occasione dell’ultima Papa Gio Run all’Associazione Paolo Belli. «In questa nuova edizione 2024 – spiega Lucio de Luca, del Consiglio direttivo Podisti Insonni Asd –, in occasione della consegna ufficiale dell’assegno alla Paolo Belli, ci sarà lo spettacolo: “Alice Mangione Live Show” di Alice Mangione, attrice comica bergamasca nota per i suoi lavori in televisione, nel cinema e nel web, dove ha creato diversi progetti di successo insieme al marito, Gianmarco Pozzoli».