Sanremo continua a volare, 10 milioni di spettatori e il 60,1% di share. Stasera i duetti

Il picco di ascolti di 15 milioni 108 mila spettatori è stato registrato alle 22.04 con Eros Ramazzotti. Il picco di share alle 00.08 con il 67,9% (Mahmood presenta Ghali). Il PrimaFestival ottiene il 37.9% con 8 milioni 537 mila spettatori. Sanremo Start dalle 20.45 alle 21.14 totalizza il 47,7% con 11 milioni 620 mila spettatori. La puntata di Viva Rai2 Viva Sanremo in onda dopo la seconda serata del Festival, dalle 2 alle 2.22 registra il 51,2% con 1 milione 294 mila spettatori. La puntata di Viva Rai 2 Viva Sanremo in onda dopo la terza serata del Festival dall’1.38 all’1.59 registra il 57,9% con 2 milioni 521 mila spettatori.

Lorella Cuccarini co-conduttrice per la quarta serata

Attesa per la protesta dei trattori

Intanto c’è attesa per la quarta serata e per la protesta dei trattori che invaderanno Sanremo. I manifestanti puntano al festival per salire sul palco, per raccontare perché è nata la protesta dei trattori. Per il momento però l’Ariston è off limits per gli agricoltori arrivati da diverse regioni d’Italia anche se si continua a mediare per poter arrivare davanti alle telecamere del festival.

Trattori verso Sanremo Tra i manifestanti arrivati in città anche Fabio Pitzalis, sardo di Guasila (provincia del Sud Sardegna): «Stiamo trattando - spiega all’Ansa - stiamo cercando di avere delle risposte. Amadeus fa sapere che leggerà un comunicato, ma non capiamo quale comunicato se noi non gli abbiamo ancora consegnato nulla. Vediamo, noi continuiamo a lavorare per fare conoscere a tutti le nostre ragioni».

Le trattative sono in corso già da giovedì, ma venerdì si sono intensificate. Nelle prossime ore si capirà meglio quale sarà la decisione finale: gli agricoltori, con i loro trattori, si trovano al porto di Sanremo e aspettano che la situazione si sblocchi.

Serata di cover

È uno degli appuntamenti più amati del festival, la serata delle cover e dei duetti, sulle note di successi del passato. Le esibizioni saranno votate con un sistema misto di tutte e tre le giurie: il televoto (che avrà un peso del 34%), la sala stampa (33%) e la giuria delle radio (33%). A fine puntata verrà stilata una nuova classifica e saranno rese note le prime cinque posizioni. Sarà poi proclamato il vincitore di serata. La co-conduttrice è Lorella Cuccarini.

Sul palco il cast della serie Mameli, il celebre dj e produttore Gigi D’Agostino metterà i dischi sulla nave Costa Smeralda, mentre toccherà ad Arisa incantare piazza Colombo con la sua voce.

Questi i duetti