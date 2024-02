Sanremo dei record: 14,3 milioni di spettatori per la finale. Momento top con Bolle

Si tratta del miglior risultato in termini di share dal 1995, quando l’edizione condotta da Pippo Baudo, con Anna Falchi e Claudia Koll, ottenne il 75.22%. L’anno scorso l’ultima serata del festival (dalle 21.25 all’1.59) raccolse una media di 12 milioni 256mila telespettatori pari al 66%.

Il picco di ascolto, durante la finale del festival di Sanremo, è stato raggiunto alle 22.39: in quel momento, a seguire su Rai1 lo scambio sul palco tra Fiorello e Roberto Bolle, c’erano 18 milioni 259mila telespettatori.

All’1.56, per la lettura della classifica finale, il picco in share, pari all’85.3%.