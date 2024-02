Festival di Sanremo, trionfa Angelina Mango: «Siete matti». Secondo Geolier

Angelina Mango ha trionfato nella 74esima edizione del Festival di Sanremo, battendo gli altri quattro cantanti che erano arrivati in finale: secondo Geolier, terza Annalisa, quarto Ghali e quinto Irama.

Incredula e tra le lacrime la Mango ha sussurrato: «Siete matti» e poi ha cantato tra le lacrime «La Noia», la canzone che rimarrà nella storia di questa edizione del Festival.

Angelina Mango con il trofeo

(Foto di ETTORE FERRARI) Il 60% del televoto ha espresso la sua preferenza per Geolier, ma a vincere il festival è stata Angelina Mango con il 16.1%. A decidere l’esito della votazione sono state la giuria della Sala Stampa e quella delle Radio. L’8,3% per Ghali, l’8% per Annalisa, il 7,5% per Irama

Ecco qui tutta la lunga serata in pillole e foto.

2.30: Vince il Festival Angelina Mango

Secondo Geolier, terzo posto per Annalisa, quarto posto Ghali e quinto Irama

2.20: Stop al televoto e i premi secondari

Premio Bigazi per la miglior composizione musicale ad Angelina Mango

Miglior testo della commissione musicale a Fiorella Mannoia

2.10: Sorpresa Lazza

Sul palco dell’Ariston arriva Lazza con una nuova canzone

Lazza

(Foto di ETTORE FERRARI)

1.53: La classifica finale

Amadeus e Fiorello leggono la classifica definitiva: i primi cinque dono Geolier, Annalisa, Angelina Mango, Irama e Ghali che ora con l’ultimo televoto si giocano la vittoria finale.

Dal 6° al 30° posto la classifica degli esclusi

Mahmood, Loredana Bertè, Il Volo, Alessandra Amoroso, Alfa, Gazzelle, Il Tre, Diodato, Emma, Fiorella Mannoia, The Kolors, Mr.Rain, Santi Francesi, Negramaro, Dargen D’Amico, Ricchi e Poveri, BigMama, Rose Villain, Clara, Renga Nek, Maninni, La Sad, BNKR44, Sangiovanni, Fred De Palma.

Il Premio Città di Sanremo della 74/a edizione del festival di Sanremo va a Pippo Balistreri, storico direttore del palco di Sanremo. «Da 41 anni lavora qui, ha fatto veramente la storia del festival», dice Amadeus. «È il primo a salire sul palco, l’ultimo ad andar via». «Ci sono tanti altri che lavorano qui e sono grandi professionisti», il commento commosso di Balistreri. A consegnare il premio, sul palco dell’Ariston, Giuseppe Faraldi, assessore al Turismo del Comune di Sanremo.

1.43: Le ultime due esibizioni: BNKR44 e Rose Villain

Gli ultimi due cantati si sono esibiti. Ora lo stop al televoto. In orario perfetto con la scaletta.

1.30: Fred De Palma, Sangiovanni e Clara

Dopo il «caso» Travolta e il «Ballo del qua qua», nella serata finale del festival di Sanremo, Fiorello ha proposto una nuova versione della canzone di Romina Power sulle note di «Farfallina» di Luca Carboni.

1.00: Maninni, La Sad e Mr. Rain

Maninni La Sad Mr.Rain

00.35: Il Tre, Ricchi e Poveri e The Kolors

La gara ora procede veloce verso la conclusione. La stanchezza comincia a farsi sentire. Ma è ancora presto siamo al 22esimo cantante. Ancora otto che devono performare. Prima delle 2.30 niente verdetto.

00.10: Annalisa, Angelina Mango, Geolier e Emma

Incidente di percorso per Angelina Mango che inciampa nel vestito mentre sale le scale e cade, senza interrompere il brano. «Scusate», dice alzandosi quando Amadeus e Fiorello la raggiungono. La platea è tutta per lei e la incita, invocando il suo nome.

«Con gli Amarello è stato bello» cantano Amadeus e Fiorello celebrando i loro cinque anni di Sanremo insieme. E l’anno prossimo? «Ti mancherà il Festival” dice Fiorello ad Amadeus. «Cosa faremo in questo periodo? Tuo figlio José andrà a scuola. Noi compreremo un plaid doppio e ci metteremo sul divano», conclude, con una posa per l’ennesimo meme.

Angelina Mango Geolier Annalisa

23.44: Tedua dalla Costa, poi Ghali e Luca Argentero

Bandiere palestinesi e cartelli che inneggiano allo stop al genocidio e invitano al cessate il fuoco sono apparsi tra il pubblico durante l’esibizione di Tedua, che in collegamento dalla Costa Smeralda, al largo di Sanremo, canta Red Lights. Alla fine della canzone anche Ghali lancia un messaggio: «Stop al genocidio»

Ghali Gigliola Cinquetti

23.30: Gigliola Cinquetti «Non ho l’età»

Una splendida Gigliola Cinquetti sul palco di Sanremo per festeggiare i 60 anni di «Non ho l’età», una canzone senza tempo che fa parte della storia della canzone italiana e che la Cinquetti interpreta con bravura ed emozione.

Ovazione all’Ariston per Gigliola Cinquetti, che ripropone Non ho l’età, a sessant’anni dalla vittoria al festival quando ne aveva solo sedici. «Non riesco a dirvi cosa vuol dire per me cantare questa canzone dopo tutto questo tempo: se n’è andata per conto suo, fra la gente, è diventata della gente, adesso è come se fosse tornata a casa», commenta l’artista. «Sanremo è la casa di noi italiani, piena di colori, di suoni e di affetti, e questa di ondata di amore non è casuale, credo che cresca nei momenti difficili».

Irama Gigliola Cinquetti Alfa

23.20: Alfa, Irama e gli appelli social dei cantanti

Si moltiplicano sui social gli appelli degli artisti in gara a Sanremo ai fan a continuare a votare, nonostante i problemi che si stanno registrando nel televoto. «Ragazzi, ci sono problemi con il sistema per il televoto. È intasato. Votate finché non ricevete l’sms di conferma della votazione» dice Annalisa nelle stories di Instagram. «Continuate a votare finché non arriva la conferma, non fermatevi, purtroppo le linee sono bloccate», aggiunge Geolier. Sui social anche Irama si rivolge ai fan: «Continuate a votare finché non ricevete un messaggio di conferma, altrimenti il voto non è valido. Il sistema è intasato». Anche Alessandra Amoroso avverte: «C’è un problema con il televoto, e i tecnici riferiscono che bisogna continuare a votare finché non si riceve la conferma».

22.50: Continua la gara con Diodato, Mannoia e Amoroso

Diodato Alessandra Amoroso Fiorella Mannoia

22.30: Roberto Bolle sul palco

Sul palco uno dei più grandi ballerini del mondo, Roberto Bolle si esibisce sulle note del «Bolero» di Ravel accompagnato da 18 danzatori del corpo di ballo del Lausanne Bejant Ballet

Roberto Bolle performs with Lausanne Bejant Ballet

(Foto di ETTORE FERRARI)

22.25 Amadeus: «Televoto da record»

Sta arrivando una quantità di televoto mai vista, è record di televoto. Se trovate difficoltà non vi preoccupate stanno smaltendo il traffico». Lo ha detto Amadeus, nella serata finale del festival di Sanremo. In molti a casa stanno avendo difficoltà a votare.

L’orchestra suona Io che amo solo te di Sergio Endrigo: «Era nato a Pola - dice Amadeus - e nel 1947, a causa delle cessione dell’Istria alla Dalmazia, fu profugo con la madre. Un dramma vissuto da tanti connazionali. Le milizie misero atto una strage di massa. Nelle foibe è morta una quantità incredibile di persone, una delle pagine più tragiche della storia».

22.20: Tra Mahmood e i Santi Francesi, «Tango» di Tananai

«Volevo ringraziare tutte le artiste e gli artisti che ci hanno regalato la loro visione del mondo in maniera totalmente libera su questo palco. Viva le differenze e la libertà di pensiero sempre e comunque»: è l’appello che lancia Mahmood sul palco dell’Ariston, sfoggiando una tuta oro, «gold» come quella del titolo della sua canzone (Tuta gold).

Mahmood I Santi francesi

21.45: è il turno de Il Volo, Bertè e Negramaro

La gara continua veloce e senza scossoni, tra ringraziamenti e con un buon ritmo, per ora l’orario della scaletta è rispettato. I Negramaro dopo l’esibizione hanno detto «Viva la musica, viva la libertà, viva la pace».

Loredana Bertè Negramaro Il Volo

21.30: È il primo momento di Fiorello

Al buio con un vestito nero bordato di luci bianche interpreta «Vecchio frack» di Domenico Modugno sulle note di «Billie Jean» di Michael Jackson con il corpo di ballo dei Life Balance, compagnia ucraina di danza hi-tec. Poi, rivolto ad Amadeus, dice: «Sei un partito politico, anzi sei una coalizione, questo vince le europee e vince l’Eurofestival».

Amadeus e Fiorello

(Foto di ETTORE FERRARI)

Ore 21.25: Siparietto Dargen e Mara Venier

Siparietto Dargen D’Amico e Mara Venier. Il cantante durante la sua esibizione scende in platea e avvicinandosi alla conduttrice, seduta in prima fila, la bacia sulla bocca. Amadeus scherza con i due, che bissano quando Dargen chiede di poter consegnare i suoi fiori a Mara.

Ore 21.22: Sul palco Nek e Renga, Big Mama, Gazzelle e Dargen D’Amico

È entrata subito nel vivo la gara con le esibizioni che si susseguono velocemente dopo Nek e Renga, sul palco Big Mama che dedica la canzone «a tutte le persone insicure, a chi prova vergogna: credete sempre in voi stessi, credete nei vostri sogni e se volete ballare, ballate.Lo faccio per voi e anche per me».

Nek e Renga

(Foto di Ansa) Gazzelle Big Mama con una gonna rossa crinolina

Ore 21: classifica provvisoria, in testa Geolier, ultimo Sangiovanni

Amadeus ha reso nota per la prima volta la classifica provvisoria della gara. Al primo posto Geolier, poi Mango e Annalisa.

Seguono: Ghali, Irama, Mahmood, Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Diodato, Alfa, Il Volo, Emma, Gazzelle, Fiorella Mannoia, The Kolors, Il Tre, Santi Francesi, Mr.Rain, Negramaro, Ricchi e Poveri, Dargen D’Amico, BigMama, Rose Villain, Clara, Maninni, Renga Nek, BNKR44, La Sad, Fred De Palma, Sangiovanni.

Gli ospiti della quinta serata

Luca Argentero, Claudio Gioè per presentare «Màkari 3», Gigliola Cinquetti per i 60 anni di «Non ho l’età» e il ballerino Roberto Bolle gli ospiti della serata. Sul palco della nave ormeggiata al largo di Sanremo si esibirà il rapper Tedua, mentre in Piazza Colombo sul Suzuki Stage ci sarà Tananai.

L’ordine di uscita dei trenta artisti in gara

Renga Nek - Pazzo di te

BigMama - La rabbia non ti basta

Gazzelle - Tutto qui

Dargen D’Amico - Onda alta

Il Volo - Capolavoro

Loredana Bertè - Pazza

Negramaro - Ricominciamo tutto

Mahmood - Tuta gold

Santi Francesi - L’amore in bocca

Diodato - Ti muovi

Fiorella Mannoia - Mariposa

Alessandra Amoroso - Fino a qui

Alfa - Vai!

Irama - Tu no

Ghali - Casa mia

Annalisa - Sinceramente

Angelina Mango - La noia

Geolier - I p’ me, tu p’ te

Emma - Apnea

Il Tre - Fragili

Ricchi e Poveri - Ma non tutta la vita

The Kolors - Un ragazzo una ragazza

Maninni - Spettacolare

La Sad - Autodistruttivo

Mr. Rain - Due altalene

Fred De Palma - Il cielo non ci vuole

Sangiovanni - Finiscimi

Clara - Diamanti grezzi

Bnkr44 - Governo punk

Rose Villain - Click boom!

Come si vota: il televoto e le giurie