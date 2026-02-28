Sanremo, stasera il gran finale: Bocelli, Cardinaletti e Frassica all’Ariston. Vota con l’Eco la tua canzone preferita

Sabato 28 febbraio all’Ariston è di scena il gran finale della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Sul palco la co-conduttrice, con Carlo Conti e Laura Pausini, è Giorgia Cardinaletti, volto di punta del Tg1. Con lei alla conduzione anche Nino Frassica. Il superospite è Andrea Bocelli, la cui presenza al festival, a sette anni dall’ultima apparizione, chiude idealmente l’omaggio a Baudo: fu Superpippo, insieme a Caterina Caselli, a credere per primo in quel giovane talento toscano.

Gli ospiti della finale di Sanremo 2026

Questa sera ultimo collegamento in diretta con la Costa Toscana e Max Pezzali e con il Suzuki Stage, il palco allestito in piazza Colombo. Sabato 28 febbraio si esibiscono i Pooh, conduce Daniele Battaglia.

I premi assegnati al termine della finale di Sanremo 2026

Durante la finale di Sanremo 2026 vengono assegnati i premi per Miglior Testo, Migliore Composizione Musicale e Premio della Critica.

Il calcolo della classifica

Sul palco tornano i 30 cantanti in gara: a giudicarli, il pubblico con il Televoto (34%), la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web (33%) e la Giuria delle Radio (33%). Le prime cinque canzoni in classifica vengono comunicate senza ordine di piazzamento e il risultato viene aggregato a quello delle votazioni nella Prima Serata e al risultato congiunto delle votazioni nella Seconda e Terza Serata, determinando quindi una classifica generale.

Le prime cinque canzoni vengono riproposte e sottoposte di nuovo al giudizio delle tre giurie. Il risultato viene aggregato a quello complessivo delle votazioni precedenti, decretando così la classifica finale e il vincitore del Festival 2026. Vengono annunciate anche le altre quattro posizioni della top five.

Serata cover, gli ascolti

In calo, rispetto all’anno scorso, la serata cover. L’appuntamento, in termini di total audience, ha ottenuto una media di 10 milioni 789mila pari al 65.6%. Nel 2025 i duetti della quarta serata del Festival di Carlo Conti erano stati seguiti in media da 13 milioni 575mila telespettatori, pari al 70.8% di share.

