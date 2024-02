Sanremo, Mengoni fa cantare il teatro - La diretta di Sanremo, foto e sondaggio

Ad aprire la nuova edizione del Festival di Sanremo, fuori dall’Ariston,è l’inno della fanfara del IV Reggimento dei Carabinieri a cavallo: al via la 74/a edizione del Festival di Sanremo. L’esibizione avviene all’estero del teatro, sul green carpet, con tanto di cane mascotte, Briciola. Poi Marco Mengoni: «Che abbia inizio la 74^ edizione del festival di Sanremo. Dopo nulla sarà come prima», dice. Il cantante è il primo co-conduttore del festival al fianco di Amadeus.

Ore 21.26 canta Marco Mengoni

Oltre a presentare il festival in questa serata, Mengoni sale sul palco e ricanta «Due vite» con cui ha vinto il festival lo scorso anno, lasciando il pubblico libero di intonare il ritornello. Per lui è standing ovation. «Ritornare e suonare live in diretta con l’orchestra è troppo, troppo per descriverlo con un aggettivo», commenta poi Mengoni con le lacrime agli occhi. Poi va a togliere la maglia in rete per «rimettere gli abiti da co-conduttore». Dopo di lui la gara con Irama che canta «Tu no» e Ghali.

Mengoni con Amadeus Marco Mengoni

Ore 21.09 c’è Zlatan Ibrahimović

Il primo siparietto è un ritorno amato del festival: a Sanremo a sorpresa c’è Ibra. «Ti controllo, se ti vedo stanco chiamo il cambio che qui fuori c’è la fila di presentatori. La fila è lunga» dice il calciatore. Ibra entra dalla platea e poi scherza con il direttore artistico sulla necessità di un ricambio alla guida del festival. «Tu hai 61 anni, io 42 e ho smesso, perché ho ascoltato il mio corpo». «Sono qui per proteggerti da te stesso, ti ricordi i casini che hai combinato l’anno scorso?». Ibra chiede di poter salire sul balconcino reale. «Ma lì - dice Amadeus - ci è andato Mattarella». «Perché? Quanti gol ha fatto», replica.



Amadeus e Zlatan Ibrahimovic Dopo di lui continua la gara con un debutto al festival: il gruppo punk La Sad con «Autodistruttivo». Creste colorate, casse toraciche argentate in bella vista a pelle sotto la giacca e tatuaggi: il trio dà una scossa all’Ariston con il loro brano e a fine esibizione si affronta il tema del suicidio: tre persone salgono sul palco alle spalle del trio, che sostiene Telefono Amico.

Ore 20.50 Clara sul palco: la più giovane rompe il ghiaccio

«Sanremo si ama, io amo questo pubblico, amo questo storico palco, poter dire benvenuti alla 74/a edizione del festival della canzone italiana. In questi 5 anni ho finito gli aggettivi per descrivere la gioia di essere qui, dare il via alla gara ma soprattutto a una bellissima festa, un rito collettivo, un party di 5 giorni che farà emozionare l’intero paese» dice Amadeus, aprendo il festival di Sanremo.In smoking bianco e nero il direttore artistico, entrando in scena, si fa il segno della croce, poi scende in platea e salutare la moglie Giovanna e il figlio Josè, poi il maestro Leonardo De Amicis.

La prima cantante in gara al festival di Sanremo è Clara con «Diamanti grezzi». A seguire Sangiovanni. A seguire, terza in gara, Fiorella Mannoia (scalza con abito lungo bianco)con «Mariposa».

Sangiovanni Amadeus con Fiorella Mannoia Amadeus e Fiorella Mannoia

Marco Mengoni Amadeus con Clara Clara

Un festival che piace, da sempre. Che si segue e si racconta. Di cui si chiacchiera volentieri, per poi canticchiare le canzoni e le melodie da qui ai prossimi mesi. Sanremo sta per iniziare e la redazione de L’Eco ve lo racconta in diretta, come sempre. Aggiornamenti online, tante fotografie e contributi social speciali tra caroselli fotografici, infografiche in Ig e Fb e un ospite speciale: quest’ano seguirà con noi e per noi il Festival Teo Mangione, tra l’altro anche nella giuria con Radio Alta.

Tutto pronto quindi, e prontissimo anche il tradizionale sondaggio della canzone più amata che scatterà con l’avvio del festival: gli aggiornamenti anche sulle pagine cartacee de L’Eco con i risultati del voto. Ogni mattina inoltre un commento sul Festival di Gianlorenzo Barollo e i dati di ascolto, attesissimi dopo ogni puntata.

La protesta dei trattori, da Bergamo a Sanremo

Nel frattempo di festival si parla ma con un tema più “agricolo”: dopo la frenata della Rai, Amadeus ha rinnovato l’invito agricoltori. «Ho aperto le porte, e non torno indietro» ha detto il direttore artistico del Festival assicurando: «Se ci sarà qualcuno che avrà piacere di esserci, lo accolgo, non c’è nessun cambio di idea da parte mia». E se Calvani ha escluso una partecipazione del Cra, da Bergamo l’allevatrice Alessandra Oldoni fa sapere che sul palco potrebbe salire qualche rappresentante di Riscatto agricolo. «Ci sono già stati dei contatti - ha detto -. A Sanremo andremo con 20 trattori e sul palco salirà una nostra delegazione, di tre o quattro persone». Nella città dei fiori arriverà venerdì anche il gruppo degli Agricoltori Autonomi di Alessandria-Asti. L’obiettivo è «far sentire le ragioni della protesta che da settimane sta portando il mondo contadino in piazza, da nord a sud dell’Italia, e in Europa» dicono.

Sanremo, la conferenza stampa

