Sanremo 2024, debutta la Giuria delle Radio: ci sarà Radio Alta con Teo Mangione

La novità 2024

E tra le emittenti radiofoniche italiane che faranno parte della «Giuria delle radio» per la 74esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Radio Alta : sarà il nostro Teo Mangione , giornalista, speaker e cultore musicale, che avrà il compito di valutare le esibizioni sul palco del Teatro Ariston. «Sono orgoglioso che abbiano scelto Radio Alta nella mia persona per dare voce a chi vive di musica da sempre - dice il direttore artistico Mangione -. Finalmente la Radio diventa protagonista per il ruolo che le compete, Amadeus “uomo di radio” prima che di televisione lo sa molto bene».

Come funziona la giuria

Ecco come dovrebbe funzionare la Giuria delle Radio: durante la Prima Serata le 26 canzoni in gara verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e saranno comunicate al pubblico le canzoni/Artisti nelle prime 5 posizioni in classifica. Nel corso della seconda e della terza serata le 13 canzoni in gara saranno invece votate dal pubblico attraverso il Televoto e dalla Giuria delle Radio. I due sistemi di votazione in Serata avranno un peso percentuale così ripartito: Televoto 50%; Giuria delle Radio 50%. Anche in queste serate verrà comunicata la classifica delle prime 5 posizioni. Nel corso della Quarta serata, la serata-evento dedicata alle Cover, i 26 Artisti in gara saranno votati da tutte e 3 le Giurie: dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio.