Sanremo, la seconda serata è emozione. L’elogio alla vita di Giovanni Allevi

Non c’è dubbio sulla parola più pronunciata nell’edizione numero 74 del Festival di Sanremo: emozione. L’emozione sta nei cantanti abbagliati dai riflettori che ondeggiano sulla «stellina» in centro palco, a favore di telecamere. L’emozione sta nelle parole dei testi, che scivolano sulle onde del ritmo ed entrano in testa, scatenando sentimenti e ricordi. L’emozione si accende nei messaggi alla platea nazionale, ritagliati tra le esibizioni, brani di vita che danno voce al mondo oltre la confezione spettacolare.