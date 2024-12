Una sfida ai giovanissimi: raccontate un trionfo sportivo

Presentata l’11 dicembre la seconda edizione del Concorso letterario nazionale Nerio Marabini «Racconta lo sport». Il concorso, rivolto a ragazzi della scuola media di primo e secondo grado, vuole avvicinare due mondi tanto importanti quanto distanti tra loro: sport e scrittura.

Il tema della nuova edizione

«Io ho scoperto la mia vocazione per la scrittura - racconta Paolo Marabini, giornalista e Presidente dell’Associazione Culturale Nerio Marabini - grazie a un concorso letterario in cui vinsi, a 9 anni, il primo premio. Da questa mia esperienza e dalla mia passione per lo sport nasce l’idea di questo concorso che ha l’obiettivo di avvicinare al mondo della lettura e della scrittura i ragazzi che amano lo sport ma anche chi ha in se il sacro fuoco della scrittura e non ama lo sport. Oggi i ragazzi vanno ingaggiati in una situazione che dia loro stimoli altri da quelli cui sono sottoposti costantemente e che li rendono sempre meno avvezzi alla lettura». Il Concorso, indetto dall’Associazione Culturale Nerio Marabini, nella sua seconda edizione avrà come tema «Una vittoria indimenticabile: quale trionfo sportivo vi ha emozionato di più e perché».

Imprenditore e dirigente sportivo

«Ho pensato - dice Paolo Marabini - al 2024 e ai tanti eventi sportivi di portata internazionale che ci sono stati, eventi che i ragazzi hanno vissuto attraverso lo schermo e i giornali». Anche quest’anno il primo premio destinato al miglior tema delle due categorie (under 15 e under 19) è intitolato a Nerio Marabini, padre di Paolo, uomo di cultura, imprenditore illuminato e dirigente sportivo, al quale è intitolata anche la Biblioteca dello Sport di Seriate, luogo in cui avverrà la premiazione del concorso il 23 marzo. Previsti altri tre premi intitolati a Bice Marabini, Roberto Pelucchi e Marco Campana oltre al premio Telmotor al miglior tema sullo sport paralimpico. Anche per questa edizione i migliori 25 scritti delle due categorie saranno pubblicati da Bolis Edizioni in un libro in formato pocket in vendita, a fine concorso, nelle principali librerie.

Il bene delle nuove generazioni

«Trovo questo Concorso - afferma Marcella Messina, Assessore allo Sport e alle Politiche Sociali - molto importante per i nostri ragazzi perché oltre all’importante aspetto culturale ha una forte dimensione sociale perché avvicinando i ragazzi allo sport assume una valenza educativa che parla un linguaggio altro e che arriva non solo dalla comunità educante ma anche da coloro che di sport si occupano. La collaborazione tra la Rete Bibliotecaria, il Comune di Bergamo e l’Associazione Culturale Nerio Marabini valorizza interconnessioni tra settori diversi che operano tutti con lo stesso fine ultimo: il bene delle nuove generazioni. Generazioni che spesso trovano nella lettura e nella scrittura schemi emotivi che possono aiutarli nella crescita e nella gestione delle proprie emozioni. Chiudo sottolineando che Paolo Marabini è un pioniere, è arrivato per primo a comprendere l’importanza dell’unione tra sport e cultura, unione per cui oggi Regione Lombardia stanzia dei fondi per le Olimpiadi della Cultura in vista di Milano Cortina 2026».

«Bergamo Olimpica»