Un’altra star a Fornovo: dopo Selena Gomez, Kylie Jenner all’Art Cosmetics

Modella, attrice, cantante rapper, star dei reality show insieme alle (non meno famose) sorellastre Kardashian, e regina indiscussa dei social (il suo profilo Instagram ha la bellezza di 363 milioni di follower). E, come se non bastasse, amministratrice delegata, alla sola età di 25 anni, della Kylie Cosmetics, azienda con sede in California, che, giusto per fornir qualche numero che renda l’idea, è stata valutata nel 2019 dalla rivista «Forbes» circa 900 milioni di dollari. Stiamo parlando della statunitense Kylie Jenner che ieri mattina (sembra strano a dirlo ma è successo davvero) ha fatto visita all’Art Cosmetics di Fornovo San Giovanni.