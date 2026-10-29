Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO L'ECOCAFÈ IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA UEFA CONFERENCE LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Economia / Bergamo Città Giovedì 29 Ottobre 2026

Case di comunità a Bergamo, la Cisl chiede più personale

L’APPELLO. Il sindacato chiede ad Ats e Asst un confronto permanente, dati pubblici sui servizi e un piano verificabile per garantire personale e assistenza sanitaria.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Case di comunità a Bergamo, la Cisl chiede più personale

Bergamo

La Cisl di Bergamo, insieme alla Fnp, chiede un tavolo di confronto permanente con Ats, Asst, Comuni e organizzazioni sindacali per monitorare lo sviluppo delle Case di comunità e verificarne il funzionamento. La richiesta è contenuta in un documento inviato alle aziende sanitarie provinciali, con proposte su personale, accesso ai servizi, prevenzione e integrazione sociosanitaria.

Case di comunità a Bergamo, i dati sui servizi

Secondo il censimento di Ats aggiornato al 30 maggio 2026, in provincia sono presenti 22 Case di comunità. Nell’Asst Papa Giovanni XXIII quattro strutture su cinque risultano dotate di tutti i 13 servizi previsti; nell’Asst Bergamo Ovest sono quattro su sei. Ad Albino, aperta il 29 maggio, il censimento riportava zero servizi attivi su 13.

Sul fronte della presenza medica diurna, dichiarata attiva dalle 8 alle 20, il dato risulta disponibile per quattro Case su cinque nell’Asst Papa Giovanni XXIII e per Seriate e Trescore Balneario nell’Asst Bergamo Ovest. Per le altre nove strutture di quest’ultima azienda il dato non è dichiarato.

«Il DM 77 richiede una presenza medica e infermieristica continuativa, non la sola apertura degli sportelli», sottolineano il segretario della Cisl bergamasca Angelo Murabito e quello della Fnp Mario Gatti. Il sindacato chiede di completare e rendere pubblici i dati, struttura per struttura, e alle Asst di definire un cronoprogramma verificabile per garantire personale e orari.

Prevenzione e assistenza agli anziani

Tra le priorità indicate figurano il rafforzamento della prevenzione, la presa in carico dei pazienti cronici e una maggiore integrazione con i servizi sociali. La Fnp propone inoltre che Bergamo si candidi, d’intesa con la Regione, come territorio pilota per introdurre il geriatra di comunità nelle équipe delle Case hub.

La Cisl chiede anche di coinvolgere Comuni, volontariato, Terzo settore, pazienti e caregiver nella programmazione dei servizi. «Le Case della comunità sono un’occasione vera per la sanità e il sociale di questo territorio», concludono Murabito e Gatti, chiedendo che agli investimenti nelle strutture corrispondano personale, strumenti e servizi adeguati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Albino
Seriate
Trescore Balneario
Servizi finanziari
Economia, affari e finanza
Enti locali
Politica
Welfare
Sociale
papa giovanni xxiii
Angelo Murabito
Mario Gatti
Ats
CISL
Fnp