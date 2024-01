Giovani firme per le cartoline d’epoca di «Saluti da Martinengo»

Pubblicazione per la comunità

Si parte dalle cartoline cosiddette «Saluti da», veri e propri biglietti da visita a scopo di promozione turistica diffusi da fine Ottocento; poi, i panorami e i percorsi attraverso le vie, le piazze e i luoghi storici della città. Altri capitoli riguardano la religiosità popolare e le chiese del territorio, l’educazione e l’istruzione dei bambini, le guerre del Novecento e i caduti, le dimore nobili e le ville, la Sacra Famiglia e la frazione di Cortenuova Sopra. A monte del progetto la necessità di «un libro che potesse raccontare Martinengo nella sua storia e nelle sue sfaccettature», ha detto il sindaco Mario Seghezzi. Una delle particolarità, ha aggiunto, è stata quella di puntare su giovani del territorio, martinenghesi che hanno accettato di mettersi in gioco come autori per realizzare un libro destinato a tutta la comunità. Il primo cittadino ha rivolto a loro il suo ringraziamento, perché hanno «ricercato e ritrovato delle cose che tante volte rimangono nel cassetto e si perdono, per raccontare la loro Martinengo, quella di una volta ma anche quella che potranno vivere nei prossimi anni».