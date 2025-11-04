«Ogni figlio è un figlio unico», Francesca Valla: impariamo a dire di no

«Ogni figlio è un figlio unico» è il titolo del libro che Francesca Valla, la «tata» più amata della tv italiana, ha presentato insieme alla giornalista Cristina Parodi, al Legami Concept Store a Bergamo. Madri e professioniste, Francesca Valla e Cristina Parodi si sono confrontate sui rispettivi stili genitoriali, di fronte a una numerosa platea.