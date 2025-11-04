Burger button
Il piacere di leggere / Bergamo Città
Martedì 04 Novembre 2025

«Ogni figlio è un figlio unico», Francesca Valla: impariamo a dire di no

LA PRESENTAZIONE. Madri e professioniste, Francesca Valla e Cristina Parodi si sono confrontate sui rispettivi stili genitoriali, di fronte a una numerosa platea.

Marina Marzulli
Marina Marzulli
Collaboratore
Francesca Valla e Cristina Parodi
Francesca Valla e Cristina Parodi
(Foto di Colleoni)

Bergamo

«Ogni figlio è un figlio unico» è il titolo del libro che Francesca Valla, la «tata» più amata della tv italiana, ha presentato insieme alla giornalista Cristina Parodi, al Legami Concept Store a Bergamo. Madri e professioniste, Francesca Valla e Cristina Parodi si sono confrontate sui rispettivi stili genitoriali, di fronte a una numerosa platea.

Le regole «anche un po’ da caserma» - come sottolinea Parodi - sono fondamentali perché danno i giusti spazi di libertà. Non a caso, «fermezza» è una delle parole chiave del metodo educativo messo a punto da Valla, che sgombra il campo dai fraintendimenti: «Un approccio rispettoso all’educazione non significa che comanda il figlio».

Francesca Valla dialoga con Cristina Parodi
Francesca Valla dialoga con Cristina Parodi
(Foto di Yuri Colleoni)

La parte più difficile è «il sapere dire no» oltre al cosiddetto «ascolto attivo», cioè concentrarsi sul bambino, senza interrompere o pianificare la propria risposta. «Consiste nell’accettare ciò che l’altro dice», sintetizza Valla. Comprende anche la capacità di accogliere le emozioni, che non significa tollerare i comportamenti sbagliati, ma riconoscere come l’altro si sente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

