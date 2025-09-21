A Pontida al via il raduno della Lega, arriva Salvini

Zaia: «io parlamentare? Non so, finora ho mantenuto mia parola»

«E’ doveroso ricordare che bisogna mantere gli impegni presi e la parola data e io ho preso l’impegno a governare fino all’ultimo giorno la mia regione e lo farò. L’ho dimostrato l’anno scorso rinunciando a un seggio sicuro in Europa, e questo mi deve essere riconosciuto». L’ha detto il governatore veneto Luca Zaia, arrivando a Pontida per il raduno della Lega, rispondendo alla domanda se gli piacerebbe tornare a Pontida, un giorno, da segretario del partito. Poi sull’ipotesi di diventare parlamentare al posto di Alberto Stefani, se venisse eletto presidente del Veneto, ha aggiunto: «Non lo so dire». E poi: «Il segretario ce l’abbiamo ed è Matteo Salvini e i segretari si fanno nei congressi».