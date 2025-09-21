Cronaca / Isola e Valle San Martino
Domenica 21 Settembre 2025
A Pontida al via il raduno della Lega, arriva Salvini
LA MANIFESTAZIONE. Al via a Pontida l’edizione 2025 del raduno della Lega.
Pontida
La manifestazione sul pratone bergamasco è cominciata con il tradizionale omaggio ai militanti del Carroccio scomparsi nell’ultimo anno. Il filmato si è concluso con le immagini dell’omicidio di Charlie Kirk, l’attivista Maga ucciso negli Usa. A Pontida anche il segretario Matteo Salvini.
Dal prato di Pontida arriva la solidarietà all’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere per tentato golpe. Un gruppo di persone con le bandiere brasiliane ha esposto uno striscione con scritto «Free Bolsonaro» chiedendo anche «libertà» per la deputata brasiliana Carla Zambelli. Tra gli ospiti internazionali di Pontida è previsto anche Flávio Bolsonaro, componente del Senato federale del Brasile e figlio dell’ex presidente.
Zaia: «io parlamentare? Non so, finora ho mantenuto mia parola»
«E’ doveroso ricordare che bisogna mantere gli impegni presi e la parola data e io ho preso l’impegno a governare fino all’ultimo giorno la mia regione e lo farò. L’ho dimostrato l’anno scorso rinunciando a un seggio sicuro in Europa, e questo mi deve essere riconosciuto». L’ha detto il governatore veneto Luca Zaia, arrivando a Pontida per il raduno della Lega, rispondendo alla domanda se gli piacerebbe tornare a Pontida, un giorno, da segretario del partito. Poi sull’ipotesi di diventare parlamentare al posto di Alberto Stefani, se venisse eletto presidente del Veneto, ha aggiunto: «Non lo so dire». E poi: «Il segretario ce l’abbiamo ed è Matteo Salvini e i segretari si fanno nei congressi».
In base alla scaletta prevista dal raduno leghista di Pontida, dopo gli interventi dei due capigruppo parlamentari - Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo - interverranno Luca Toccalini, segretario federale della Lega Giovani; i giornalisti Hoara Borselli e Daniele Capezzone; i governatori e i ministri della Lega; i quattro vicesegretari (Alberto Stefani, Roberto Vannacci, Silvia Sardone e Claudio Durigon) e gli ospiti stranieri tra cui il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. Chiuderà il segretario Matteo Salvini.
