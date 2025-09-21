Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Domenica 21 Settembre 2025

A Pontida al via il raduno della Lega, arriva Salvini

LA MANIFESTAZIONE. Al via a Pontida l’edizione 2025 del raduno della Lega.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il raduno di Pontida
Il raduno di Pontida
(Foto di Bedolis)

Pontida

La manifestazione sul pratone bergamasco è cominciata con il tradizionale omaggio ai militanti del Carroccio scomparsi nell’ultimo anno. Il filmato si è concluso con le immagini dell’omicidio di Charlie Kirk, l’attivista Maga ucciso negli Usa. A Pontida anche il segretario Matteo Salvini.

Al raduno di Pontida
Al raduno di Pontida
Al raduno di Pontida
Al raduno di Pontida

Dal prato di Pontida arriva la solidarietà all’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni di carcere per tentato golpe. Un gruppo di persone con le bandiere brasiliane ha esposto uno striscione con scritto «Free Bolsonaro» chiedendo anche «libertà» per la deputata brasiliana Carla Zambelli. Tra gli ospiti internazionali di Pontida è previsto anche Flávio Bolsonaro, componente del Senato federale del Brasile e figlio dell’ex presidente.

Leggi anche
Il pratone di Pontida
Il pratone di Pontida
(Foto di Bedolis)

Zaia: «io parlamentare? Non so, finora ho mantenuto mia parola»

«E’ doveroso ricordare che bisogna mantere gli impegni presi e la parola data e io ho preso l’impegno a governare fino all’ultimo giorno la mia regione e lo farò. L’ho dimostrato l’anno scorso rinunciando a un seggio sicuro in Europa, e questo mi deve essere riconosciuto». L’ha detto il governatore veneto Luca Zaia, arrivando a Pontida per il raduno della Lega, rispondendo alla domanda se gli piacerebbe tornare a Pontida, un giorno, da segretario del partito. Poi sull’ipotesi di diventare parlamentare al posto di Alberto Stefani, se venisse eletto presidente del Veneto, ha aggiunto: «Non lo so dire». E poi: «Il segretario ce l’abbiamo ed è Matteo Salvini e i segretari si fanno nei congressi».

Al raduno della Lega
Al raduno della Lega
(Foto di MICHELE MARAVIGLIA)

In base alla scaletta prevista dal raduno leghista di Pontida, dopo gli interventi dei due capigruppo parlamentari - Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo - interverranno Luca Toccalini, segretario federale della Lega Giovani; i giornalisti Hoara Borselli e Daniele Capezzone; i governatori e i ministri della Lega; i quattro vicesegretari (Alberto Stefani, Roberto Vannacci, Silvia Sardone e Claudio Durigon) e gli ospiti stranieri tra cui il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella. Chiuderà il segretario Matteo Salvini.

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pontida
Sport
Politica
Partiti, Movimenti
Giustizia, Criminalità
Pena
Matteo Salvini
Jair Bolsonaro
Charlie Kirk
Luca Zaia
Alberto Stefani
Carla Zambelli
Lega
Senato