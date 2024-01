Auto si ribalta e finisce contro la galleria a Bonate Sopra: muore una 26enne, salvo il ragazzo alla guida

Una giovane di 26 anni, Martina Viscardi, di Ronco Briantino (in provincia di Monza e Brianza), è morta in un incidente stradale lungo la ex strada statale 342 all’altezza dello svincolo per Terno d’Isola, in territorio di Bonate Sopra. L’incidente è avvenuto poco prima delle 5 di questa mattina (20 gennaio). L’auto, una Fiat Panda, su cui viaggiava la ragazza era guidata da un giovane di 23 anni, rimasto ferito nello schianto e attualmente ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII.