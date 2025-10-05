Cadavere nei boschi a Bottanuco, potrebbe essere il corpo di uno studente scomparso ad aprile

Wishwa Bandara Jayasuriya Mudianaselage, la scheda del ragazzo scomparso

I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile e della stazione di Treviglio e quelli del Nucleo investigativo di Bergamo non si sbilanciano, tuttavia alcuni indizi sembrerebbero avvalorare la pista che conduce al giovane di origini cingalesi scomparso il 29 aprile scorso. Quel giorno era uscito di casa alle 13.30 per recarsi a Milano. E avrebbe dovuto fare ritorno in serata. Da allora, però, si sono perse le sue tracce e non si è saputo più nulla.