Cade dal terrazzo, paura per un bimbo di tre anni

Momenti di apprensione ieri pomeriggio, 27 ottobre, a Brembate per la caduta di un bambino di tre anni dal terrazzo di una casa posta al piano rialzato di un condominio, situato in via Palma il Vecchio. Il bimbo è stato portato all’ospedale «Papa Giovanni» in codice giallo. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi, ha riportato una ferita al volto e una sospetta frattura a un polso.