Decolla il progetto Polis negli uffici postali, ora tocca a Medolago

Chiude per lavori l’ufficio postale di Medolago. Da sabato 10 giugno a fine mese, gli utenti dovranno fare riferimento a quello di Solza e, in alternativa, Chignolo d’Isola e Trezzo sull’Adda. Partono infatti gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza all’ufficio postale di piazza Miracoli, nell’ambito del progetto «Polis – Casa dei Servizi Digital» di Poste Italiane.