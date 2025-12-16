Delitto di Sharon, il pm chiede l’ergastolo.«Non siano concesse attenuanti a Sangare»

Il pm Emanuele Marchisio, al termine di una appassionata requisitoria, ha invocato la pena massima per il giovane che uccise «per capriccio, per noia». Per l’accusa sussistono le aggravanti della minorata difesa, della premeditazione e l’aggravante «gigantesca» dei futili motivi. Per il pm l’uomo «non ha mai avuto un momento di rincrescimento» nei confronti di Sharon Verzeni. Il pm ha anche sottolineato la «vigliaccheria» dell’imputato che, oltre a uccidere la trentateenne di Terno d’Isola, è stato condannato per maltrattamenti ai danni della madre e della sorella: «Sempre donne», ha affermato.

Il pm Emanuele Marchisio In tribunale a Bergamo è la giornata del delitto di Sharon Verzeni, la giovane donna uccisa la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024 mentre passeggiava per il centro di Terno d’Isola. Imputato Moussa Sangare, accusato di aver inferto alla barista di 33 anni quattro coltellate letali, per poi scappare. Il 31enne nato a Milano da genitori maliani da fine agosto in carcere con l’accusa di omicidio. Sentiva un mood che l’aveva spinto ad accoltellarla, spiegò Sangare subito dopo l’arresto, dichairazioni che poi aveva ritrattato. Ha ammazzato per sfuggire alla noia, hanno concluso gli psichiatri giudicandolo capace di intendere e volere, un narcisista in cerca di emozioni forti.

Buno Verzeni, papà di Sharon e Sergio Ruocco, fidanzato della vittima, arrivano in tribunale a Bergamo

(Foto di ansa) Durante la sua requisitoria, per il pm Marchisio «le prove in questa vicenda sono granitiche. Casomai mancano le parole, perché questo è un fatto assurdo, una morte che non trova possibile ragione. Ci troviamo di fronte a una vita umana spezzata per capriccio. Questo signore si allontana dal suo tugurio a Suisio e va a caccia di un bersaglio e uccide con 5 coltellate profonde Sharon Verzeni. Si rimane senza parole. E questo anche a fronte del contegno dell’imputato che, dopo aver confessato, in un breve sussulto di dignità, ritratta assumendo un atteggiamento al limite del canzonatorio».

Un momento delle ricerche dell’arma a Terno d’Isola

(Foto di ansa) Per il pm sono da escludere tutte le altre piste scandagliate, dagli spacciatori a un improbabile amante, a Scientology che Sharon frequentava. L’unica pista rimasta è «quella dell’incontro casuale e fatale per Sharon». Il pm ha ricostruito in aula il percorso fatto da Sharon e quello fatto da Sangare, mostrando i in aula i filmati delle telecamere: 14mila ore di filmati acquisiti e scandagliati. Il pm ha specificato in aula che l’uomo in bicicletta ripreso quella notte è Sangare: «Ce lo dice lui stesso, anche nella ritrattazione, spiegando che stava scappando dopo aver assistito all’omicidio». In aula Marchisio ha anche raccontato che i Carabinieri hanno preso un manichino dalle fattezze simili a Sangare, lo hanno vestito con gli abiti ripescati nell’’Adda, su indicazione dello stesso Sangare, e lo hanno posto sotto le stesse telecamere: «La corrispondenza è sorprendente» ha raccontato.