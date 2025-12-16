Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Martedì 16 Dicembre 2025

Delitto di Sharon, il pm chiede l’ergastolo.«Non siano concesse attenuanti a Sangare»

IN TRIBUNALE. Il pm di Bergamo Emanuele Marchisio ha sollecitato la Corte a non concedere le attenuanti generiche a Moussa Sangare spiegando tra l’altro che l’uomo «non ha mai avuto un momento di rincrescimento» nei confronti di Sharon Verzeni.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Sharon Verzeni
Sharon Verzeni

Bergamo

Il pm Emanuele Marchisio, al termine di una appassionata requisitoria, ha invocato la pena massima per il giovane che uccise «per capriccio, per noia». Per l’accusa sussistono le aggravanti della minorata difesa, della premeditazione e l’aggravante «gigantesca» dei futili motivi. Per il pm l’uomo «non ha mai avuto un momento di rincrescimento» nei confronti di Sharon Verzeni. Il pm ha anche sottolineato la «vigliaccheria» dell’imputato che, oltre a uccidere la trentateenne di Terno d’Isola, è stato condannato per maltrattamenti ai danni della madre e della sorella: «Sempre donne», ha affermato.

Il pm Emanuele Marchisio
Il pm Emanuele Marchisio

In tribunale a Bergamo è la giornata del delitto di Sharon Verzeni, la giovane donna uccisa la notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024 mentre passeggiava per il centro di Terno d’Isola. Imputato Moussa Sangare, accusato di aver inferto alla barista di 33 anni quattro coltellate letali, per poi scappare. Il 31enne nato a Milano da genitori maliani da fine agosto in carcere con l’accusa di omicidio. Sentiva un mood che l’aveva spinto ad accoltellarla, spiegò Sangare subito dopo l’arresto, dichairazioni che poi aveva ritrattato. Ha ammazzato per sfuggire alla noia, hanno concluso gli psichiatri giudicandolo capace di intendere e volere, un narcisista in cerca di emozioni forti.

Buno Verzeni, papà di Sharon e Sergio Ruocco, fidanzato della vittima, arrivano in tribunale a Bergamo
Buno Verzeni, papà di Sharon e Sergio Ruocco, fidanzato della vittima, arrivano in tribunale a Bergamo
(Foto di ansa)

Durante la sua requisitoria, per il pm Marchisio «le prove in questa vicenda sono granitiche. Casomai mancano le parole, perché questo è un fatto assurdo, una morte che non trova possibile ragione. Ci troviamo di fronte a una vita umana spezzata per capriccio. Questo signore si allontana dal suo tugurio a Suisio e va a caccia di un bersaglio e uccide con 5 coltellate profonde Sharon Verzeni. Si rimane senza parole. E questo anche a fronte del contegno dell’imputato che, dopo aver confessato, in un breve sussulto di dignità, ritratta assumendo un atteggiamento al limite del canzonatorio».

Un momento delle ricerche dell’arma a Terno d’Isola
Un momento delle ricerche dell’arma a Terno d’Isola
(Foto di ansa)

Per il pm sono da escludere tutte le altre piste scandagliate, dagli spacciatori a un improbabile amante, a Scientology che Sharon frequentava. L’unica pista rimasta è «quella dell’incontro casuale e fatale per Sharon». Il pm ha ricostruito in aula il percorso fatto da Sharon e quello fatto da Sangare, mostrando i in aula i filmati delle telecamere: 14mila ore di filmati acquisiti e scandagliati. Il pm ha specificato in aula che l’uomo in bicicletta ripreso quella notte è Sangare: «Ce lo dice lui stesso, anche nella ritrattazione, spiegando che stava scappando dopo aver assistito all’omicidio». In aula Marchisio ha anche raccontato che i Carabinieri hanno preso un manichino dalle fattezze simili a Sangare, lo hanno vestito con gli abiti ripescati nell’’Adda, su indicazione dello stesso Sangare, e lo hanno posto sotto le stesse telecamere: «La corrispondenza è sorprendente» ha raccontato.

L’udienza prosegue con le richieste delle parti civili e della difesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terno d'Isola
Bergamo
Milano
Suisio
Giustizia, Criminalità
Processo
Criminalità
Sociale
Questioni sociali (generico)
famiglia
Sharon Verzeni
Moussa Sangare
Emanuele Marchisio
Carabinieri