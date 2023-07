È morto Luigi Cattaneo: a Sotto il Monte ha vestito i sogni delle spose

Il percorso imprenditoriale

Nel 1965 l’apertura di «Clara»

La produzione sfiora i 20.000 abiti l’anno. Merito, anche, dell’ambiente confortevole e familiare che crea sul lavoro, capace di valorizzare ogni singolo collaboratore . Curioso, con una ricca cultura alle spalle, data anche dal suo amore per lettura, storia e viaggi, inseguiva l’innovazione, come quando ha lanciato la produzione degli abiti da sposa in serie. Con i suoi vestiti ha creato lavoro per la comunità locale, a cui ha sempre dato tanto, spesso senza volere che si sapesse. Insieme ad altri imprenditori locali aveva creato il Carvico calcio portandolo a buoni livelli.

L’arte e la musica le passioni. L’amore per la famiglia

Nella sua vita, però, non c’era solo la moda. Aveva tante passioni, come gli animali, l’arte e la musica. Suonava il pianoforte e la fisarmonica. E appena aveva del tempo, lo dedicava alla famiglia: «Quando eravamo piccoli – racconta la figlia Clara – in estate cambiava i turni di lavoro e il pomeriggio ci portava all’Adda per andare in motoscafo. Con una roulotte abbiamo anche girato l’Italia e l’Europa». Non amava il lusso, ma il comfort. Un papà severo, ma dal cuore grande: «Quando qualcosa non andava, cercava con noi una soluzione. Ci ha dedicato tempo prezioso». Negli ultimi anni, dopo essersi ritirato dall’attività, si era dedicato alla grande passione per la coltivazione: «Produceva centinaia di chili di salse di pomodoro e minestroni - conclude Clara -. Era pieno di energia. Non ha mai conosciuto la noia e non l’ha fatta conoscere agli altri».