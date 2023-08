«Massimo era diretto al lago dalla sua famiglia»

Massimo domenica era diretto a Desenzano del Garda, dalla moglie Martina e dai due figli piccoli , che si trovavano in villeggiatura. A confermarlo la sua famiglia, che però non aggiunge altro, troppo difficile metabolizzare in così poco tempo una vita spezzata così all’improvviso, a uno svincolo della superstrada: uno schianto violentissimo con la sua Bmw Gs contro un furgone, il volo nella scarpata sottostante, il disperato tentativo di rianimarlo.

Chi era Massimo Sattin

Massimo Sattin, originario di Zingonia, aveva vissuto per alcuni anni a Terno e viveva da due anni a Ponte San Pietro in una villetta del nuovo complesso residenziale situato tra le vie Marconi e Kennedy. Era sposato dal 2015 con Martina Gardumi e padre di due bambini. Aveva vissuto a Doha, in Qatar, dove si è sposato e a Madinat al-Kuwait, in Kuwait, ma dal marzo 2021 era tornato a Bergamo. Aveva studiato al Politecnico di Milano e lavorava per la Aktor Qatar, un’azienda di costruzioni greca. Sui social pubblicava foto di viaggi in Egitto, dov’era stato a inizio 2023 su un cantiere per lavoro, in Spagna e a New York. Nei vari post, tra le immagini con la moglie e i figli e con i suoi genitori, anche foto dell’amata Bergamo e l’immancabile «Forza Atalanta». Lascia nel dolore anche il papà Mino, la mamma Anna che è stata assessore a Terno d’Isola, la sorella Marinita e il fratello Valerio Flavio.