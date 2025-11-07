Modella aggredita in treno da Ponte a Milano: denunciato un 26enne

È stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate il 26enne che lunedì 3 novembre, in serata ha aggredito senza alcun motivo una giovane modella brasiliana , a bordo di un treno regionale che da Ponte San Pietro viaggiava verso Porta Garibaldi, all’altezza di Arcore, e che lei ha documentato con un video sui social media. L’uomo, gambiano, irregolare sul territorio nazionale, è risultato essere stato allontanato da Palermo con un foglio di via del Questore , dopo essere stato denunciato per minacce, violenza privata e porto abusivo di armi.

Fermato dai carabinieri

Poco dopo l’aggressione, la giovane ha chiesto aiuto al 112 ed è stata portata in ospedale, al San Gerardo di Monza, è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni ed è poi stata sentita direttamente in caserma dai carabinieri. Le ricerche, immediatamente diramate, hanno portato all’individuazione del 26enne nei pressi della stazione ferroviaria di Carnate, giovedì 6 novembre, da parte degli agenti della Polfer. A quel punto è stato fermato dai carabinieri, identificato e denunciato.