Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Venerdì 07 Novembre 2025

Modella aggredita in treno da Ponte a Milano: denunciato un 26enne

IL CASO. Già indagato a Palermo per minacce, violenza privata e armi. L’aggressione lunedì sera sul treno da Ponte San Pietro a Porta Garibaldi. Preso dai carabinieri il 6 novembre.

La stazione dei treni di Ponte San Pietro: aggredita una modella brasiliana sul treno regionale che porta a Milano Garibaldi nella serata di lunedì 3 novembre
La stazione dei treni di Ponte San Pietro: aggredita una modella brasiliana sul treno regionale che porta a Milano Garibaldi nella serata di lunedì 3 novembre

È stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate il 26enne che lunedì 3 novembre, in serata ha aggredito senza alcun motivo una giovane modella brasiliana, a bordo di un treno regionale che da Ponte San Pietro viaggiava verso Porta Garibaldi, all’altezza di Arcore, e che lei ha documentato con un video sui social media. L’uomo, gambiano, irregolare sul territorio nazionale, è risultato essere stato allontanato da Palermo con un foglio di via del Questore, dopo essere stato denunciato per minacce, violenza privata e porto abusivo di armi.

Fermato dai carabinieri

Poco dopo l’aggressione, la giovane ha chiesto aiuto al 112 ed è stata portata in ospedale, al San Gerardo di Monza, è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni ed è poi stata sentita direttamente in caserma dai carabinieri. Le ricerche, immediatamente diramate, hanno portato all’individuazione del 26enne nei pressi della stazione ferroviaria di Carnate, giovedì 6 novembre, da parte degli agenti della Polfer. A quel punto è stato fermato dai carabinieri, identificato e denunciato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ponte San Pietro
Arcore
Carnate
Milano
Monza
Palermo
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Terrorismo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Sociale
Questioni sociali (generico)
Carabinieri