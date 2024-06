Morto con il flessibile, officina dissequestrata e non si farà l’autopsia

Via i sigilli, attività aperta

Luca Carrara

Nel contempo il sostituto procuratore Letizia Aloisio ha anche autorizzato la rimozione dei sigilli dai locali dell’officina annessa all’area di servizio «Car Fuel 37», il cui titolare era lo stesso Carrara: da martedì 18 giugno l’attività potrà dunque riaprire. Non sono stati infatti ritenuti necessari ulteriori accertamenti nel locale che domenica i carabinieri di Calusco avevano posto sotto sequestro: questo perché la dinamica di quanto accaduto è già chiara, non ci sono altre persone coinvolte in quanto accaduto (la conferma si è avuta anche dalle riprese delle telecamere dell’area di servizio) e l’unica persona che eventualmente si sarebbe potuta indagare per l’infortunio sul lavoro è la vittima stessa. Dunque il caso è chiuso come un incidente, come del resto avevano ipotizzato fin da subito anche gli stessi carabinieri di Calusco e Zogno, intervenuti per i rilievi.