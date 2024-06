Sbalzato dall’auto: morto a 37 anni a 300 metri da casa

A dare l’allarme, poco dopo le 2 della notte tra sabato e domenica 9 giugno, sono stati alcuni automobilisti di passaggio lungo la strada provinciale 158 che collega Chignolo d’Isola con Suisio. Accanto alla carreggiata, ribaltata in un campo, c’era un’utilitaria e, lì vicino, i due occupanti, sbalzati dall’abitacolo. Purtroppo per uno di loro non c’è stato nulla da fare: è morto nell’incidente. Si chiamava Kulwant Singh, aveva 37 anni, era nato in India e abitava a Suisio dopo aver vissuto per qualche anno a Madone, sempre nell’Isola. Il connazionale di 47 anni, residente a Madone e che era in macchina con lui, ha invece riportato ferite molto gravi: è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso e in pericolo di vita all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi è riservata. I due sono entrambi domiciliati con anche altri indiani in una casa a circa trecento metri dal luogo dello schianto, nel territorio di Suisio, dov’erano presumibilmente diretti l’altra notte.