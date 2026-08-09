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Cronaca / Isola e Valle San Martino Domenica 09 Agosto 2026

Siccità, si ferma il traghetto leonardesco tra Villa d’Adda e Imbersago

IL CASO. Stop di cinque giorni a partire da lunedì 10 agosto a causa della diminuzione della portata del fiume: persi tra i 40 e i 50 centimetri.

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Remo Traina
Remo Traina

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Siccità, si ferma il traghetto leonardesco tra Villa d’Adda e Imbersago
Il traghetto leonardesco

Villa d’Adda

Il traghetto leonardesco che collega Villa d’Adda con Imbersago si ferma per cinque giorni. La decisione, annunciata dalla Pro loco al termine della giornata di servizio di sabato 8 agosto, è direttamente legata alla situazione di forte siccità che sta interessando il fiume Adda.

Sospeso da lunedì 10 agosto

Il servizio sarà sospeso da lunedì 10 a venerdì 14 agosto, salvo eventuali cambiamenti legati all’evoluzione delle condizioni del fiume. La speranza è che nei prossimi giorni arrivino precipitazioni sufficienti a far risalire il livello dell’acqua e consentire la ripresa della navigazione.

Persi fino a 50 centimetri

Da circa dieci giorni la situazione è diventata particolarmente critica. La portata dell’Adda è progressivamente diminuita e il livello del fiume si è abbassato, secondo le stime, di circa 40-50 centimetri. In questi giorni il traghetto trasporta anche automobili, contribuendo ad alleviare i disagi derivanti dalla chiusura del ponte di Brivio e funziona anche nei giorni feriali, quindi viene usato in particolare da automobilisti che si muovono per lavoro e riescono ad evitare le code.

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