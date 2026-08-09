Siccità, si ferma il traghetto leonardesco tra Villa d’Adda e Imbersago
IL CASO. Stop di cinque giorni a partire da lunedì 10 agosto a causa della diminuzione della portata del fiume: persi tra i 40 e i 50 centimetri.Lettura meno di un minuto.
Villa d’Adda
Il traghetto leonardesco che collega Villa d’Adda con Imbersago si ferma per cinque giorni. La decisione, annunciata dalla Pro loco al termine della giornata di servizio di sabato 8 agosto, è direttamente legata alla situazione di forte siccità che sta interessando il fiume Adda.
Sospeso da lunedì 10 agosto
Il servizio sarà sospeso da lunedì 10 a venerdì 14 agosto, salvo eventuali cambiamenti legati all’evoluzione delle condizioni del fiume. La speranza è che nei prossimi giorni arrivino precipitazioni sufficienti a far risalire il livello dell’acqua e consentire la ripresa della navigazione.
Persi fino a 50 centimetri
Da circa dieci giorni la situazione è diventata particolarmente critica. La portata dell’Adda è progressivamente diminuita e il livello del fiume si è abbassato, secondo le stime, di circa 40-50 centimetri. In questi giorni il traghetto trasporta anche automobili, contribuendo ad alleviare i disagi derivanti dalla chiusura del ponte di Brivio e funziona anche nei giorni feriali, quindi viene usato in particolare da automobilisti che si muovono per lavoro e riescono ad evitare le code.
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