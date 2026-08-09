Siccità, si ferma il traghetto leonardesco tra Villa d’Adda e Imbersago

Il traghetto leonardesco che collega Villa d’Adda con Imbersago si ferma per cinque giorni. La decisione, annunciata dalla Pro loco al termine della giornata di servizio di sabato 8 agosto, è direttamente legata alla situazione di forte siccità che sta interessando il fiume Adda.

Sospeso da lunedì 10 agosto

Il servizio sarà sospeso da lunedì 10 a venerdì 14 agosto , salvo eventuali cambiamenti legati all’evoluzione delle condizioni del fiume. La speranza è che nei prossimi giorni arrivino precipitazioni sufficienti a far risalire il livello dell’acqua e consentire la ripresa della navigazione.

Persi fino a 50 centimetri

Da circa dieci giorni la situazione è diventata particolarmente critica. La portata dell’Adda è progressivamente diminuita e il livello del fiume si è abbassato, secondo le stime, di circa 40-50 centimetri. In questi giorni il traghetto trasporta anche automobili, contribuendo ad alleviare i disagi derivanti dalla chiusura del ponte di Brivio e funziona anche nei giorni feriali, quindi viene usato in particolare da automobilisti che si muovono per lavoro e riescono ad evitare le code.