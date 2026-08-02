Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Domenica 02 Agosto 2026

Brembo e Serio i fiumi più in crisi in Lombardia. Livelli peggiori del 2022

LA SICCITÀ . A Camerata Cornello portata dimezzata negli ultimi dieci giorni. Il Serio 6 centimetri più basso del 2025. Irrigazione: iniziato il razionamento.

Lettura 1 min.
Giovanni Ghisalberti
Giovanni Ghisalberti Redattore
Brembo e Serio i fiumi più in crisi in Lombardia. Livelli peggiori del 2022
Il letto del Serio in secca a Ghisalba
(Foto di Maraviglia)

«I livelli del Brembo e del Serio sono più bassi che nel 2022. Oggi, insieme al Ticino, sono i fiumi della Lombardia più in difficoltà». Così Mario Reduzzi, direttore generale del Consorzio di bonifica della Media Pianura bergamasca e direttore di Anbi Lombardia (Associazione nazionale bonifiche irrigazioni miglioramenti fondiari) la situazione dei due principali corsi d’acqua delle nostre valli, fonte di rifornimento per l’agricoltura della Bassa.

Leggi anche

I numeri

Sabato 1° agosto il livello idrometrico del Brembo a Camerata Cornello era di +16 centimetri (contro i +22,4 dello scorso anno), al ponte di Briolo di Brembate Sopra era di +88 centimetri (contro i +104 dello scorso anno); il Serio a Cene, invece, era 16 centimetri sotto il livello idrometrico convenzionale di riferimento, mentre lo scorso anno era sotto solo di dieci. Ridotte, quindi le portate: il Brembo a Camerata aveva una portata di 2,4 metri cubi al secondo, dimezzatasi negli ultimi dieci giorni (dati di Arpa-Regione).

Leggi anche
Brembo e Serio i fiumi più in crisi in Lombardia. Livelli peggiori del 2022
Il Brembo ridotto a un rigagnolo a Zogno

Serio, iniziato il razionamento

«I due fiumi sono in una situazione peggiore rispetto al 2022 - continua Reduzzi - anche perché allora le temperature non erano così alte. E c’erano anche più risorse nelle dighe». Brembo e Serio rappresentano le fonti per l’agricoltura di pianura. «Siamo in continuo contatto con Enel e le altre società che gestiscono gli impianti idroelettrici - continua Reduzzi -. Finché hanno potuto hanno rilasciato acqua anche per l’attività irrigua, ma ora la situazione dei laghi di montagna si sta facendo critica». Con conseguenze per l’irrigazione in pianura. Sabato 1° agosto è iniziato il razionamento della acque derivate dal Serio: ovvero l’acqua verrà distribuita in maniera alternata alle zone. Sarà così, se non arriverà pioggia, anche per il Brembo, a partire da sabato 8 agosto.

Leggi anche
Brembo e Serio i fiumi più in crisi in Lombardia. Livelli peggiori del 2022
Il corso del Brembo a Roncola di Treviolo
(Foto di Maraviglia)

«Fortunatamente - prosegue il direttore del Consorzio di Bonifica - sono stati provvidenziali gli interventi di ripristino, due anni fa, degli impianti di irrigazione a Zanica e Bagnatica, e dei pozzi a Caravaggio, grazie a fondi del Piano di sviluppo rurale e del Pnrr». Ma Reduzzi guarda a quanto andrebbe fatto a lungo termine.

Le possibili soluzioni

«Sul ramo del Brembo andrebbe ripristinata la capacità del lago del Bernigolo, a Moio - spiega - oggi invaso dalla terra. A suo tempo avevamo realizzato un progetto insieme a Enel. Non se ne fece più nulla perché furono individuati rifiuti speciali». Del recupero del Bernigolo si è tornati a parlarne in queste settimane: Enel, Regione e Comune di Moio, hanno avviato le trattative - in vista della scadenza della concessione a Enel - per capire quanto e quando potrà essere ripristinato il bacino. «Sul Serio abbiamo da tempo un progetto per realizzare vasche di accumulo ad Albino - dice Reduzzi -. Se un tempo l’intervento era stato quantificato in 18 miliardi di vecchie lire, ora costerebbe 50 milioni di euro».

Brembo e Serio i fiumi più in crisi in Lombardia. Livelli peggiori del 2022
Il torrente Imagna a Sant’Omobono
(Foto di Maraviglia)

Infine nuove dighe: «Andrebbe superata una generale resistenza psicologica alla realizzazione di nuovi bacini - conclude -. Già negli anni Ottanta, si era proposto un nuovo sbarramento a Valzurio, opera supportata positivamente da indagini geologiche. Purtroppo non se n’è fatto nulla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Albino
Brembate
Caravaggio
Cene
Agricoltura
Economia, affari e finanza
Enti locali
Politica
Disastri meteorologici
Disastri, Incidenti
Mario Reduzzi
Pnrr
Consorzio di bonifica
Anbi Lombardia
Enel