Travolto da un tir a Barcellona. Shiva e il collega derubati dello zaino, ecco perché si erano fermati in autostrada

Sembra incredibile non rivedere più il sorriso travolgente di Shiva Villano. In oratorio, dove alle feste faceva il deejay, se lo ricordano bene tutti. Mercoledì papà Nunzio e mamma Piera, nella loro casa di via Aldo Moro, hanno ricevuto la visita di tantissimi amici e conoscenti del loro figlio 26enne, adottato quando era molto piccolo in India insieme alla sorella Arpita. Racconta Nunzio, rappresentante di caffè: «Mio figlio con l’amico e collega di lavoro Kaouk Khalim anche lui 26enne, venerdì sera, a bordo dell’auto di mio figlio sono partiti per una vacanza e andavano in Marocco dai famigliari del collega. Sabato pomeriggio erano all’altezza di Barcellona e percorrevano l’autostrada. A un certo punto si sono fermati per fare rifornimento di carburante e a loro si sono avvicinate delle persone sconosciute che volevano raggirarli. Sono ripartiti, ma dopo aver percorso qualche chilometro in autostrada si sono accorti che mancava uno zaino e hanno deciso di fermarsi per controllare. Shiva ha fermato l’auto nella corsia di emergenza e subito entrambi sono scesi per guardare sotto i sedili nel bagagliaio».