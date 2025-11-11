Nuova «chiamata» per i medici di base: bando da 406 posti

La geografia

Ma le regole attuali – che, come specificato nuovamente dai documenti della Regione, sono legate ai criteri dell’accordo collettivo nazionale – svelano un nodo di fondo: «Mettendo a bando tutti i posti teorici, è logico pensare che un medico che viene da fuori o che vuole avviarsi alla professione – ragiona Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo – faccia domanda per lavorare in città o nei comuni più grandi e meglio serviti, mentre quasi nessuno andrà nelle valli, dove un dottore deve coprire paesi distanti molti chilometri e dunque con condizioni più complesse». Gli anni scorsi, viceversa, il meccanismo era un altro: il bando comprendeva solo le «carenze mirate», perché veniva fatta una pianificazione per rendere disponibili solo le aree dove vi era una scopertura reale o totale, e solitamente ci si aggirava tra i 50 e i 100 posti. Con meno margini di scelta, era più facile orientare i professionisti verso le zone maggiormente in «crisi». «È di fatto la ripubblicazione del documento di marzo – rileva Ivan Carrara, segretario provinciale della Fimmg, sindacato dei medici di medicina generale -, con le stesse criticità. Peraltro, il bando dell’autunno è solitamente meno partecipato di quello della primavera: potrebbe esserci qualche corsista che non aveva partecipato prima, ma ci aspettiamo numeri molto bassi». Anche per Marco Agazzi, presidente del sindacato di categoria Snami Bergamo, «è facile immaginare gli esiti: rimarranno molti sindaci e molti cittadini nelle zone di periferia e di montagna che si lamenteranno perché le carenze non vengono risolte, e avranno ragione a dirlo. Bisogna trovare incentivi veri, anche se normativamente non è facile». Qualcosa è stato fatto proprio nei giorni scorsi, con la firma del nuovo accordo collettivo nazionale: «C’è un aumento medio del 6% della retribuzione – spiega Marinoni -: sono risorse che ci volevano e che sono apprezzabili, sia chiaro, ma non è un’inversione di tendenza risolutiva». Le proposte in campo sono note: «Bisogna introdurre elementi di flessibilità, il contrario della rigidità tipica del pubblico impiego – elenca Marinoni -, e occorre intervenire sulla burocrazia, introducendo una vera digitalizzazione efficiente e riducendo carichi di lavoro ormai non più sostenibili». Con una sintesi, «bisogna metterci la testa oltre che i soldi».