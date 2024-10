Abbandona 23 mila chili di rifiuti: denunciato imprenditore a Romano - Foto

Era venuta apposta da un paese vicino a Romano di Lombardia per abbandonare nella città della Bassa tre sacchi di rifiuti nel parcheggio di un supermercato cittadino , pensando di farla franca. Ma dopo la segnalazione giunta alla sala operativa, la visione dei filmati delle telecamere della video sorveglianza comunale e gli accertamenti fatti, gli agenti della Polizia locale del distretto della Bassa orientale, hanno identificato l’autrice del fatto.

La donna è stata quindi denunciata alla Procura della Repubblica e multata con 2.500 euro . È stata poi obbligata a rimuovere i rifiuti da lei abbandonati, caricarli sulla propria auto e riportarli a casa propria in attesa di smaltirli come da normative previste.

Ditta abbandona 23 tonnellate di rifiuti

Sempre con l’obiettivo del contrasto all’abbandono dei rifiuti, è stato individuato un deposito incontrollato di rifiuti di vario genere per oltre 100 metri cubi e del peso di 23 tonnellate. Gli agenti analizzando il materiale rinvenuto, sono potuti risalire al responsabile. Si tratta di un uomo residente a Romano che ha ammesso la sua responsabilità e ha provveduto alla totale bonifica del deposito smaltendo tutti i rifiuti accatastati presso gli impianti autorizzati .

Dal comando della Polizia locale di Romano fanno sapere che dalla fine del 2023 è stata introdotta dal legislatore una modifica sostanziale al Codice dell’Ambiente dove si punisce, anche penalmente, non soltanto l’impresa che abbandona rifiuti ma anche il privato cittadino. Il sindaco di Romano Gianfranco Gafforelli, nel ringraziare la Polizia locale per la sua attività, ha dichiarato: «Ancora una volta assistiamo a comportamenti incivili che non sono assolutamente tollerabili e che continueremo a perseguire».