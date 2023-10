Abbandona rifiuti a Fontanella: pizzicata, paga 700 euro

Le immagini visionate nella centrale operativa della Polizia locale sono chiare: si vede questa persona che arriva in sella ad una bicicletta con in mano un grosso sacco nero, quasi pieno, che poi abbandona sull’asfalto. Persona recidiva, perché già in passato, anche se non di recente, era stata multata per lo stesso motivo. La multa è la somma della sanzione per violazione del Testo unico per l’Ambiente del 2006 (600 euro) e della sanzione per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti solidi urbani (100 euro). «Da tempo – fa sapere il comandante della Polizia locale Antonio Lasigna – stiamo intensificando questo genere di controlli grazie all’uso di fototrappole e telecamere».